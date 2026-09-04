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命運早安排？孫千3年前舊照被挖 驚見「同框」早春、井柏然

娛樂新聞組／綜合報導
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孫千3年前的一張舊照中，竟出現「早春」以及「井柏然」字樣。(取材自微博)
孫千3年前的一張舊照中，竟出現「早春」以及「井柏然」字樣。(取材自微博)

娛樂圈的「宿命感」究竟能有多神奇？近日，由井柏然、孫千主演的都市情感劇「早春晴朗」開播後熱度迅速破萬，成為2026年備受矚目的爆款劇之一。不過，比起劇情本身，更讓網友津津樂道的，竟是孫千一張塵封三年的看秀舊照。

最近，有細心網友翻出孫千202三年參加時尚大秀時的現場照片。令人意外的是，當時孫千身後一面密密麻麻、貼滿品牌簽名的背景牆上，竟同時出現了「早春」以及「井柏然」字樣。

當時兩人恰巧同場出席活動，卻沒有任何工作上的交集，誰也沒想到，這張照片會在三年後意外成為「命運彩蛋」。戲外的無心插柳，恰好與戲裡的情感火花遙相呼應，也讓「早春晴朗」的熱播多了一層意外的戲劇性。

據悉，背景板上的藝人姓名與「早春」字樣，原本只是品牌活動的商業設計，當年的同框純屬巧合。

對此神巧合，不少網友看了直呼，「這也太巧了」、「原來命運早就安排好了，只是當時的他們不知道」、「這不是劇宣，是命運在提前劇透」、「宿命感拉滿」，還有人質疑，「劇組是不是偷偷穿越回202三年埋彩蛋？」

「早春晴朗」中，井柏然飾演毒舌冷峻的廣告公司總監「欒念」，孫千則飾演一路摸索、堅韌成長的職場新人「尚之桃」。兩人在劇中從職場交鋒一路發展出複雜情感，長達6年的情感拉扯與若即若離的關係，成為劇集最吸引觀眾的看點之一。兩人也憑藉自然細膩的演技與強烈CP感，讓作品播出後口碑持續升溫，吸引不少觀眾自發推薦。

精華 FAQ

  • 因為她當年參加時尚大秀的照片被翻出後，背景牆上竟同時出現「早春」與井柏然字樣，和她如今主演的早春晴朗形成巧合，讓網友感到十分神奇。

  • 巧合在於孫千與井柏然當年雖同場出席活動卻無工作交集，但背景板的品牌設計竟出現「早春」和「井柏然」，三年後又剛好成為劇集相關話題。

  • 劇中井柏然飾演毒舌總監欒念，孫千飾演職場新人尚之桃，兩人從職場交鋒發展出長達6年的情感拉扯，憑自然演技與強烈CP感吸引觀眾。

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