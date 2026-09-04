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整形了？井柏然變「三眼皮」意外登熱搜 37歲男神親自回應

娛樂新聞組／綜合報導
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井柏然昔日多以單眼皮與淺內雙形象示人。(取材自微博)
井柏然昔日多以單眼皮與淺內雙形象示人。(取材自微博)

37歲大陸男星井柏然近期憑都市情感劇「早春晴朗」再度受到關注，沒想到除了劇中角色「欒念」引發討論，他的眼型變化也意外登上熱搜。從劇中高清鏡頭到未修圖照片可見，井柏然原本的單眼皮、淺內雙，變成雙眼皮褶皺明顯變深、變寬，部分鏡頭甚至出現「三眼皮」，讓不少網友忍不住猜測他是否悄悄做了眼部醫美。

面對外界議論，井柏然日前在直播中親自回應，坦率笑說，「哥哥真的沒割雙眼皮，就是年紀有一些大了，皮鬆了」。一句話不僅否認整形傳聞，也讓網友將焦點重新放回「歲月痕跡」上。

井柏然透露，自己去年為了拍戲，連續接下兩部作品，在高強度工作狀態下連軸轉了約6個月，長期熬夜、睡眠不足，加上拍攝壓力，讓眼睛的狀態明顯受到影響。他也認為，隨著年齡增長，眼部皮膚出現變化，原本不太明顯的眼褶因此變得突出，疲憊時甚至會形成「三眼皮」。

這番自嘲式回應迅速引發網友熱議。昔日的井柏然曾以清爽少年感著稱，單眼皮或自然內雙也是他的外貌標誌之一，如今進入37歲，五官輪廓與眼部狀態逐漸展現成熟感。

不少網友認為，井柏然沒有迴避、直接承認自己會老的態度相當真實，讚他不刻意維持「凍齡男神」形象，坦然面對歲月的態度，才是真男神魅力。

精華 FAQ

  • 因為他在新劇高清鏡頭與未修圖照片中，眼褶變得更深更寬，部分畫面還出現三眼皮效果，讓不少網友懷疑他做了眼部醫美或整形。

  • 他在直播中直接否認整形傳聞，幽默表示自己沒有割雙眼皮，只是年紀有些大了、皮膚鬆了，並用自嘲方式化解外界討論。

  • 井柏然提到去年連拍2部作品，6個月幾乎連軸轉，長期熬夜、睡眠不足與拍攝壓力，都可能讓眼部狀態變差，疲憊時甚至更容易出現三眼皮。

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