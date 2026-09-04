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丁禹兮二搭孟子義甜翻 約會「躺大腿」拉滿CP感成名場面

娛樂新聞組／綜合報導
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丁禹兮被拍到躺在孟子義腿上的甜蜜畫面。(取材自微博)
丁禹兮被拍到躺在孟子義腿上的甜蜜畫面。(取材自微博)

由大陸男星丁禹兮與女星孟子義二搭主演的現代劇「愛在無盡夏」，近日曝光一組最新的戶外拍攝路透，迅速登上熱搜。畫面中，兩人在草坪野餐的互動超甜，特別是「丁禹兮躺在孟子義腿上」的名場面，讓大批網友與劇迷直呼「被甜暈了」，對該劇的期待值瞬間攀升。

在曝光的路透畫面中可見，拍攝現場位於綠意盎然的戶外草坪。丁禹兮飾演的犯罪心理學教授「沈言」，慵懶地將頭枕在由孟子義飾演的資深媒體人「郝念」腿上。兩人相視微笑、眼神拉扯，氣氛自然鬆弛，流露出一種「小情侶約會」般的親密感。

除了經典的膝枕場面，現場還捕捉到了兩人牽手奔跑、膝坐談心及深情擁抱等多個鏡頭。相較於先前沈言落寞獨自坐在車內的陰鬱路透，此次甜度爆表的反差，讓不少粉絲驚喜不已。

據悉，這是丁禹兮與孟子義繼古裝劇「淮水竹亭」後的二度合作。在前作中，兩人飾演的「正媛CP」因充滿遺憾的悲劇結局讓不少觀眾意難平；如今在「愛在無盡夏」中開啟久別重逢的現代成年人治癒系愛情，被粉絲暱稱為「前世今生來還債」。

不少網友表示，兩人的同框火花完全沒有刻意營業的「工業糖精」感，反而展現出內娛現偶中難得的熟齡氛圍與強烈性張力。路透一出，評論區紛紛敲碗催更，「光看路透就已經嗑昏」、「能不能邊拍邊播，太想看了」。

精華 FAQ

  • 最受矚目的是丁禹兮飾演的角色躺在孟子義腿上的膝枕畫面，兩人還有相視微笑、眼神拉扯的互動，營造出非常強烈的甜蜜氛圍。

  • 因為曝光畫面呈現出草坪野餐、牽手奔跑、膝坐談心與擁抱等多個高甜鏡頭，整體自然又有張力，讓網友直呼被甜暈。

  • 兩人先前在古裝劇《淮水竹亭》合作時，以悲劇結局留下遺憾，這次在現代劇中再度搭檔並走治癒系愛情線，因此被粉絲視為彌補前作意難平。

丁禹兮

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