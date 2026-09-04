「尋秦記」遭爆虧錢 古天樂欠債1.49億港幣被告上法院

古天樂是香港影視界標誌性人物。（新華社）

香港 影壇大亨古天樂一手創立「天下一電影製作公司」，多年來深耕港片市場、力挺新銳導演不遺餘力。不料，如今卻捲入天價欠債風波！一家境外公司近日向香港法院提告，控訴古天樂拖欠高達1.49億（港幣，下同，約1900萬美元）且長達6、7年未還，引發外界高度關注。

起訴狀指出，原告為英屬維京群島註冊的「Sino Hero Ventures Limited」。雙方於2019年簽下借貸合約，原告借出約7000萬，約定隔年還清，年利率 為12%，若違約則上修至18%。然而期限屆滿後，古天樂僅還款1300多萬，原告多次追討無果，最終撕破臉告上法院。

據悉，雙方雖曾兩度展延還款期，但截至2024年初，天下一僅累計償還1320萬。在複利效應下，本金加利息直接滾成1.49億的天價巨額。

而此事也讓業界開始審視天下一近年票房，他過去耗資天價打造的科幻大作「明日戰記」，即便票房不俗，仍因製作成本過高傳出慘賠2億；而打著懷舊旗號的電影版「尋秦記」，亦傳出承受約1億的虧損壓力。

面對沸沸揚揚的欠債指控，古天樂透過「天下一」發表聲明強硬反擊，直指原告說詞完全不完整，更痛批對方刻意隱瞞已被剔除公司註冊、且「實質解散近三年」的重大事實，導致天下一期間根本無法聯繫其合法負責人。

天下一強調，原告已違反無損害原則與合約條款，目前已交由律師團隊嚴肅處理並保留法律追究權，因案件已進入司法程序，暫不對外多做說明。