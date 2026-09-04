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重回童年神劇…張一山接棒「重案六組」前傳 自曝「沒戀愛線」引關注

娛樂新聞組／即時報導
張一山接棒飾演青年時期的「大曾」，直言十分榮幸。(取材自微博)
張一山接棒飾演青年時期的「大曾」，直言十分榮幸。(取材自微博)

經典刑偵劇「重案六組」是不少觀眾的童年記憶，原作豆瓣評分高達8.9分，至今仍被視為刑偵劇代表作之一。如今，經典IP推出前傳「重案六組：消失的警號」，故事將時間線拉回最初，聚焦年輕刑警曾克強的成長歷程。最受矚目的，莫過於張一山接棒飾演青年時期的「大曾」，熟悉的角色名字再次響起，也讓不少觀眾瞬間找回當年追劇的熱血記憶。

揚子晚報報導，談到接演這個經典角色，張一山難掩興奮，直言「重案六組」是自己童年時期特別喜歡的作品，「當年那麼愛看的戲要重新拍了，人家還讓我來演，非常榮幸」。對他而言，這不只是一次普通的角色挑戰，更像是與童年記憶的一次重逢。

劇情從劉華犧牲開始。曾克強與劉華在麵館匆匆道別，沒想到再見已是天人永隔，而戰友尚未完成的案件，也因此交到曾克強手中。這場意外成為角色人生的重要轉折，張一山認為，劉華的犧牲讓曾克強更加確定自己的使命，「有一種火炬交到你手里的使命感」，也讓他下定決心扳倒趙氏集團背後的犯罪產業鏈。

其中一場掃墓戲尤其令人印象深刻。曾克強站在劉華墓前沒有多說一句話，只拿起墓前的蘋果咬了一口，將悲傷與承諾全部藏在沉默之中。張一山認為，這份責任感混合著悲壯，也成為角色最重要的情感力量。

劇中還有不少令人會心一笑的辦案橋段，包括曾克強在金店假扮老闆應付劫匪，以及穿上趙鵬的外套設局引林文勇上鉤。這些不按牌理出牌的「野路子」，既延續刑偵劇的緊張感，也讓人物多了一份鮮活氣息。張一山表示，自己在理解導演要求後，也加入一些個人創作，希望在不破壞故事基調的前提下，讓觀眾「會心一笑」。

至於曾克強與季潔從針鋒相對到逐漸建立信任的關係，張一山認為並不存在單一的轉折點，而是隨劇情一步步推進，從誤解、懷疑到性命相托，最後在劉華墓前真正敞開心扉，是一段「細水長流、層層遞進」的情感。

值得一提的是，面對外界關心劇中是否加入戀愛線，張一山回答相當乾脆，「不是什麼作品都得談個戀愛」。在他眼中，曾克強真正要面對的，是戰友犧牲後留下的責任，以及對警察身分和初心的堅守。這也讓「重案六組：消失的警號」在懷舊之外，更凸顯刑偵故事最核心的熱血與使命感。

精華 FAQ

  • 因為它是經典刑偵劇《重案六組》的前傳，承接許多觀眾的童年記憶，而張一山接棒飾演青年大曾，更喚起不少人對原作的熟悉與情懷。

  • 故事從劉華犧牲開始，曾克強接手未竟案件，並在追查趙氏集團的過程中建立使命感，角色也從年輕刑警逐步成長為更堅定的辦案者。

  • 他直接表示不是每部作品都一定要談戀愛，認為本劇核心應放在戰友犧牲後的責任、警察初心與刑偵熱血，這也凸顯作品的基調更偏向使命感。

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