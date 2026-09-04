二兒子Quintus生病不敢請假… 張柏芝超心疼 揭名校「嚴格出勤要求」

Quintus側臉神似年輕版謝霆鋒。（取材自 Instagram）

有著「廿四孝媽媽」之稱的港星張柏芝 ，多年來獨力悉心照料三個兒子。近日，她在社交平台分享一段短片，透露14歲的二兒子謝振南（Quintus）即便出現發燒、發冷等症狀，依然堅持抱病上學。看著病懨懨的愛兒，坐在車上的張柏芝忍不住頻頻嘆氣，眼神盡是無奈與心痛。

香港 01報導，從影片中可見，Quintus面容憔悴、精神萎靡地靠在副駕駛座上。張柏芝無奈解釋，兒子就算重病也不敢請假，全因學校對考勤要求極為嚴格，更直言，「沒辦法，校長要求能出席多少就出席多少」，看到孩子承受這麼大的壓力，她也忍不住心疼地感慨：「現在的小朋友真的很辛苦」。

雖然只能遵照校方規定送兒子上學，但張柏芝全程心繫Quintus狀況。她在車上焦急又溫柔地叮囑兒子切勿硬撐，「真的生病了就要去醫療室」。她也透露已提前聯繫學校護士密切留意，只要情況惡化就會立刻接他看醫生。

據悉，Quintus目前就讀於沙田石門的基督教國際學校（ICS），哥哥Lucas亦曾是該校學生。該校於1992年創辦，採美式課程，校風嚴謹，吸引許多星級父母入讀，包含蔡少芬、毛舜筠及梁錦松等人的子女。學校全年學費約介乎14.8萬至32.8萬港幣，為香港頂尖的名門學府。