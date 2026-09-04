新劇大談16歲差「叔姪戀」？ 井柏然、孫千真實年齡曝光 網友閉嘴了…
由井柏然與孫千領銜主演的都市情感劇「早春晴朗」開播後熱度居高不下，但隨之而來的選角話題也引發網友熱烈討論。前陣子網路上驚傳「井柏然大孫千16歲」的說法，不少觀眾一度質疑兩人在劇中的搭檔會產生強烈的「叔姪既視感」，甚至引發了一場關於「叔姪戀」的爭議。
事實上，這完全是一場烏龍爆料。翻開兩人真實資料，1989年出生的井柏然與1997年出生的孫千，實際年齡僅相差8歲。巧合的是，兩人的生日還只差一天，分別是4月18日與4月19日。
據了解，「大16歲」的謠言起源於劇組籌備初期，當時網路傳播時將其他演員的年齡差標籤誤誤安到了兩人頭上，演變成一傳十、十傳百的烏龍事件。
隨著「早春晴朗」正片播出，這場「叔姪戀」爭議已被極具張力的CP感徹底洗刷。
劇中，井柏然飾演毒舌霸總「欒念」，與孫千飾演的職場新人「尚之桃」展現了極具危險與吸引力的張力拉扯。身高183公分的井柏然與172公分的孫千搭配出完美身高差，兩人在劇中克制卻又熾熱的親密戲碼更被網友稱為「電影級窒息美學」。
8歲的年齡差不僅沒有違和感，反而精準貼合了職場成熟高層與初入社會新人的閱歷差距。原先質疑選角的聲音如今全數轉化為熱播口碑，這場由烏龍話題演變而來的「叔姪戀」討論，也成功為劇集帶動了一波超高討論度。
主要是網路流傳井柏然比孫千大16歲的說法，讓部分觀眾誤以為兩人年齡差過大，進而質疑劇中搭檔會有明顯的叔姪既視感，甚至引發相關爭議。 井柏然出生於1989年，孫千出生於1997年，兩人實際年齡只差8歲，而且生日還只差1天，分別是4月18日與4月19日，並非外傳的16歲差距。 因為誤傳被澄清後，觀眾把焦點轉回劇情與演員表現，發現井柏然飾演的霸總和孫千的職場新人很有張力，CP感強烈，於是爭議轉為熱播口碑。
精華 FAQ
主要是網路流傳井柏然比孫千大16歲的說法，讓部分觀眾誤以為兩人年齡差過大，進而質疑劇中搭檔會有明顯的叔姪既視感，甚至引發相關爭議。
井柏然出生於1989年，孫千出生於1997年，兩人實際年齡只差8歲，而且生日還只差1天，分別是4月18日與4月19日，並非外傳的16歲差距。
因為誤傳被澄清後，觀眾把焦點轉回劇情與演員表現，發現井柏然飾演的霸總和孫千的職場新人很有張力，CP感強烈，於是爭議轉為熱播口碑。
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