賈玲又胖回去了？ 大方承認「實在維持不住」 網友一面倒支持
曾為電影「熱辣滾燙」狠減50公斤的大陸女星賈玲，近日因體態變化再度登上熱搜。她公開露面時被發現臉龐與身形較電影上映時圓潤不少，「身材復胖」話題再度登上熱搜。。面對外界關注，她沒有刻意迴避，反而笑著坦言，「可不就反彈了嘛，實在維持不住」。坦率態度引來大批網友支持。
賈玲當年為了演出「熱辣滾燙」中的拳擊手杜樂瑩，曾進行長達數月的極端減重。據悉，她拍攝前期一度增重至約100多公斤，之後為符合角色後半段的身體狀態，在8個月左右減掉50公斤，最低體重曾降至約55公斤，讓她「為角色拚命」的敬業形象深植觀眾心中。
不過，這種身材顯然不容易長期維持。賈玲過去曾形容，為角色瘦身是一種近乎「特種兵式」表演方式，必須嚴格控制飲食並配合高強度訓練，目的在於完成角色，而不是讓自己一輩子活在極端體重管理之中。
因此，當外界將焦點放在她「胖回來」時，賈玲並沒有把體重反彈視為失敗，反而選擇坦然面對。她也曾談到，如果長期為了維持極低體重而每天嚴格節食、瘋狂運動，生活反而會失去原本的樂趣。
令人意外的是，，這次「復胖」話題並未像外界想像般引發大量批評，反而出現不少暖心留言。許多網友看到賈玲重新露出熟悉的圓潤臉龐，直呼「熟悉的玲兒又回來了」，更有人認為，「敢瘦下來是敬業，敢胖回來是生活」，相關話題引起熱議。
因為她近日公開露面時，臉龐與身形比電影上映期間更圓潤，被外界解讀為「胖回去」，因此相關話題再次衝上熱搜。 據報導，她拍攝前期一度增重到100多公斤，之後在約8個月內減掉50公斤，最低體重曾降至約55公斤，展現極高敬業度。 她沒有迴避，反而笑著說實在維持不住；許多網友則認為她敢瘦是敬業、敢胖回來是生活，紛紛留言支持與鼓勵。
精華 FAQ
因為她近日公開露面時，臉龐與身形比電影上映期間更圓潤，被外界解讀為「胖回去」，因此相關話題再次衝上熱搜。
據報導，她拍攝前期一度增重到100多公斤，之後在約8個月內減掉50公斤，最低體重曾降至約55公斤，展現極高敬業度。
她沒有迴避，反而笑著說實在維持不住；許多網友則認為她敢瘦是敬業、敢胖回來是生活，紛紛留言支持與鼓勵。
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