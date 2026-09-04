古力娜扎、池昌旭二度同框… 頂級神顏引爆動 網喊：太適合演偶像劇

古力娜扎(右)與南韓男神池昌旭驚喜同台。(取材自微博)

中韓兩大高顏值明星再度夢幻同框。大陸女星古力娜扎近日與南韓 男神池昌旭現身上海品牌活動，兩人驚喜並肩亮相，合照曝光後掀起網路熱議，相關話題迅速登上熱搜。兩人顏值與氣場同樣亮眼，網友笑稱，「一張權威的臉旁邊又是另一張權威的臉」。

這已不是古力娜扎與池昌旭第一次同框。2025年巴黎時裝周期間，兩人就曾以品牌嘉賓身分同場亮相，當時一冷豔、一儒雅，截然不同的氣質碰撞，便引發大批網友關注，被封為「中韓頂顏神級同框」。沒想到不到一年，兩人又在上海合體，讓粉絲直呼「夢幻聯動再次發生」。

此次活動中，古力娜扎身穿亮片禮服登場，展現一貫的冷豔氣場；池昌旭則以俐落黑色造型亮相，成熟男神魅力十足。兩人站在一起，不僅身高、外型形成強烈視覺效果，整體造型也相當協調。

更讓粉絲興奮的是，兩人去年巴黎首次同框後，池昌旭曾在Instagram主動關注古力娜扎，並分享兩人合照，讓這場跨國「神顏同框」多了一段意外的後續互動。

隨著此次上海同框登上熱搜，網友也開始敲碗兩人合作影視作品，「兩個人真的太適合演偶像劇」、「拜託直接合作一部戲」、「顏值太犯規了」等留言接連湧現。