古力娜扎、池昌旭二度同框… 頂級神顏引爆動 網喊：太適合演偶像劇
中韓兩大高顏值明星再度夢幻同框。大陸女星古力娜扎近日與南韓男神池昌旭現身上海品牌活動，兩人驚喜並肩亮相，合照曝光後掀起網路熱議，相關話題迅速登上熱搜。兩人顏值與氣場同樣亮眼，網友笑稱，「一張權威的臉旁邊又是另一張權威的臉」。
這已不是古力娜扎與池昌旭第一次同框。2025年巴黎時裝周期間，兩人就曾以品牌嘉賓身分同場亮相，當時一冷豔、一儒雅，截然不同的氣質碰撞，便引發大批網友關注，被封為「中韓頂顏神級同框」。沒想到不到一年，兩人又在上海合體，讓粉絲直呼「夢幻聯動再次發生」。
此次活動中，古力娜扎身穿亮片禮服登場，展現一貫的冷豔氣場；池昌旭則以俐落黑色造型亮相，成熟男神魅力十足。兩人站在一起，不僅身高、外型形成強烈視覺效果，整體造型也相當協調。
更讓粉絲興奮的是，兩人去年巴黎首次同框後，池昌旭曾在Instagram主動關注古力娜扎，並分享兩人合照，讓這場跨國「神顏同框」多了一段意外的後續互動。
隨著此次上海同框登上熱搜，網友也開始敲碗兩人合作影視作品，「兩個人真的太適合演偶像劇」、「拜託直接合作一部戲」、「顏值太犯規了」等留言接連湧現。
兩人是在上海的品牌活動中再度同框亮相，合照曝光後立刻引發網路關注，相關話題也迅速登上熱搜，成為娛樂焦點。 因為古力娜扎與池昌旭都被視為高顏值代表，站在一起視覺效果強烈，網友認為兩人氣質很搭，甚至形容是「權威的臉」同框。 不少網友希望兩人能合作影視作品，尤其是偶像劇，認為他們外型與氛圍非常適合演戀愛題材，也期待再看到更多跨國同框互動。
精華 FAQ
兩人是在上海的品牌活動中再度同框亮相，合照曝光後立刻引發網路關注，相關話題也迅速登上熱搜，成為娛樂焦點。
因為古力娜扎與池昌旭都被視為高顏值代表，站在一起視覺效果強烈，網友認為兩人氣質很搭，甚至形容是「權威的臉」同框。
不少網友希望兩人能合作影視作品，尤其是偶像劇，認為他們外型與氛圍非常適合演戀愛題材，也期待再看到更多跨國同框互動。
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