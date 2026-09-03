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黃渤騎自行車摔傷住院 「戴氧氣罩續命」傷勢近況曝光

記者廖福生／即時報導
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黃渤在受訪時吐露「恐懼多年」的心結，就是擔心自己遺傳父母親的阿茲海默症。(取材自...
黃渤在受訪時吐露「恐懼多年」的心結，就是擔心自己遺傳父母親的阿茲海默症。(取材自微博)

金馬影帝黃渤驚傳掛彩住院！他3日無預警在社群平台曬出影片，透露自己日前竟在自家門口騎自行車不慎慘摔，導致鎖骨骨折，只能乖乖躺進醫院接受治療。影片中他戴著氧氣面罩躺在病床上，旁邊的診斷單赫然寫著「鎖骨骨折」，驚險畫面讓粉絲全都嚇了一跳。

不過一向幽默的黃渤，面對這場突如其來的意外倒是非常看得開，甚至打趣自嘲這次是「真入坑了」。他回憶摔車瞬間，笑稱原本只是想輕鬆騎個單車，哪知道一個轉彎竟然直接「轉」進醫院，直呼這種荒謬情節簡直跟電影裡演的一模一樣。

病榻上的他情緒相當穩定，甚至被目擊在醫院走廊上高歌「多麼痛的領悟」，苦中作樂的逗趣模樣令人心疼又想笑。事實上，黃渤這段時間似乎跟腳踏車「八字不合」。先前他現身那英北京演唱會時，就被拍到左手臂戴著固定護具，當時那英就在台上爆料他是因為騎車鍛鍊摔傷手臂。

沒想到護具都還沒拆多久，他竟又在自家門口再次因騎車慘摔，且這次傷勢更重、直接傷及鎖骨，讓網友看了紛紛驚呼：「怎麼又是騎車出事！」

接連因為單車運動掛彩，黃渤依然展現高EQ，選擇用輕鬆自嘲的方式向大家報平安，同時也不忘拿自己的血淚教訓警惕粉絲。他特別提醒大家：「騎車千萬不能三心二意，哪怕是在自己家門口，要不然真的遭老罪了！」

精華 FAQ

  • 他是在自家門口騎自行車時不慎摔倒，結果造成鎖骨骨折，只能住院接受治療。影片中也可看到他戴著氧氣面罩，旁邊診斷單明確寫著鎖骨骨折。

  • 黃渤雖然受傷住院，卻沒有顯得太沮喪，反而用幽默方式自嘲，說自己是「真入坑了」，還把摔車情況形容得像電影情節，顯示他情緒相當穩定。

  • 文章指出他先前出席那英北京演唱會時，左手臂曾戴著固定護具，當時就被爆料是因為騎車鍛鍊摔傷手臂。沒想到護具未拆多久，又因騎車再度受傷。

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