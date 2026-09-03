6年低調戀 井柏然「早春晴朗」熱播 劉雯機場刻意分開走

井柏然（右）和孫千因「早春晴朗」爆紅。（取材自微博）

因男友井柏然主演的新劇「早春晴朗」熱播，劉雯近日在機場與井柏然刻意分開行走，避免兩人同框成為焦點，將關注留給作品本身。這個低調舉動隨即引發網友討論，不少人盛讚她「分寸感拉滿」，更封她為「最貼心嫂子」。

2026年8月，正值「早春晴朗」宣傳關鍵期，劉雯與井柏然搭乘同班航班抵達，兩人卻沒有像過往被偶遇時一同出現，而是選擇分開行動。對於這樣的安排，網友認為劉雯沒有利用戀情為男友新戲製造話題，反而主動避開鏡頭，讓外界將注意力集中在作品與演員表現上。

這次舉動也被認為是兩人長期相處模式的縮影。兩人的戀情自2022年7月在北京三里屯被拍到十指緊扣後曝光，雙方始終沒有正式官宣，也鮮少以情侶身分公開營造話題。過去幾年間，兩人多次被偶遇逛超市、看秀，也曾被拍到過年返鄉、與彼此家人互動，低調卻穩定的相處方式一直受到關注。

兩人的緣分據悉始於時尚圈。2019年，劉雯與井柏然共同擔任香奈兒品牌大使，並合作拍攝七夕廣告，當時兩人主要是工作夥伴。2022年5月，兩人被偶遇騎電動車夜遊，同年7月又被拍到在北京三里屯十指緊扣，戀情因此浮上檯面。此後雙方並未選擇公開認愛，而是維持各自事業、低調交往的模式。

到了2023年至2025年，兩人仍陸續被目擊私下同框，甚至曾互相前往湖南永州及瀋陽老家過年，被外界視為感情已獲得雙方家庭認可。近期井柏然受訪時曾隔空稱讚女友「素顏太好看了」，也被認為是兩人關係穩定、自在的另一種表現。

而劉雯本身的事業成就，也讓她始終擁有鮮明的獨立女性形象。1988年出生於湖南永州的她，原本為了矯正體態踏入模特兒圈，2005年拿下新絲路湖南賽區冠軍後北上發展，2007年獲「嘉人」全球顧問Joseph Carle發掘，事業迎來重要轉折。

2009年，劉雯成為首位登上「維多利亞的秘密」秀場的亞洲模特兒，同年更創下單季走秀74場的亞裔模特兒紀錄。2013年，她在MDC Top 50榜單升至第三名，創下亞洲模特兒歷史最高排名；2014年成為首位進入「New Supers」全球新超模榜單的亞裔模特兒，同年更以700萬美元收入位列「富比士」全球模特兒收入榜第三名。

即使出道近20年，2026年的劉雯依舊是國際時尚圈備受矚目的超模。本季接連拿下Saint Laurent、Balenciaga、Tom Ford、Givenchy等國際品牌成衣廣告，其中更成為Haider Ackermann接掌Tom Ford後，首位出鏡該品牌廣告的亞洲模特兒。此外，她也與Chopard HappySport系列腕表珠寶合作，並參與Prada、Chanel等品牌廣告及活動。

在感情之外，劉雯對事業的投入始終是外界最熟悉的標籤。她過去曾說過：「I love my job, I think my job is my boyfriend。」也曾表示：「我認真做人，努力工作，為的就是站在我愛的人身邊，不管他富甲一方，還是一無所有，我都可以張開雙手坦然擁抱他。」

如今面對與井柏然的感情，她依舊沒有改變自己的生活節奏。此次在「早春晴朗」宣傳期間主動與男友分開行走，也讓不少網友再次感受到她「我愛你，但我是我」的感情觀，在享受愛情的同時，也保有各自的事業與空間。

劉雯。（取材自微博）