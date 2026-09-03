向太開轟孫宇晨「有錢人中的敗類」心疼景甜遇人不淑：算她倒霉

景甜捲入代孕和感情風波。（取材自微博）

中國女星景甜 近期因孫宇晨公開發表的長文，捲入代孕及金錢等爭議，雙方風波持續受到外界關注。向來不時透過社群平台評論時事的向太，近日也針對事件發表看法，直指孫宇晨的行徑讓她「氣到胃痛」，更毫不客氣形容對方是「有錢人中的敗類」，替景甜感到不值。

向太在短影音中談及孫宇晨過往引發討論的行為，包括砸重金買下香蕉藝術品，以及高價拍下與「股神」巴菲特 共進午餐的機會等。她認為這類操作帶有強烈炒作意味，甚至直言：「這個炒作還不是高級炒作，這男人就low。」

對於孫宇晨近期透過長篇文章談及與景甜之間的私人糾葛，向太更是火力全開。她認為，將兩人私事以公開文字形式揭露，內容又涉及大量私密細節，在她眼中不僅無法替男方加分，反而暴露出其個人品格。向太直嗆：「不要以為只是毀了景甜，他也毀了自己，誰以後敢跟你在一起，而且那麼摳門。」

向太也認為，從孫宇晨此次處理爭議的方式，可以看出對方並沒有想像中聰明，甚至直言：「真的是一個沒有智慧的人。」

談到景甜，向太則流露心疼之情，認為女方這次算是遇人不淑，「栽了個大跟斗，沒想到這個人這麼下作」。她也感嘆，人品究竟如何，往往還是要真正相處後才能看清楚，因此替景甜抱屈表示：「算景甜倒霉，碰到有錢人中的敗類。」

最後，向太也呼籲外界從這場風波中看清孫宇晨身上的「垃圾點」，並認為感情走到盡頭後，即使雙方分手，也不應透過公開方式惡意詆毀昔日伴侶。