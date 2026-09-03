我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

向太開轟孫宇晨「有錢人中的敗類」心疼景甜遇人不淑：算她倒霉

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
景甜捲入代孕和感情風波。（取材自微博）
景甜捲入代孕和感情風波。（取材自微博）

中國女星景甜近期因孫宇晨公開發表的長文，捲入代孕及金錢等爭議，雙方風波持續受到外界關注。向來不時透過社群平台評論時事的向太，近日也針對事件發表看法，直指孫宇晨的行徑讓她「氣到胃痛」，更毫不客氣形容對方是「有錢人中的敗類」，替景甜感到不值。

向太在短影音中談及孫宇晨過往引發討論的行為，包括砸重金買下香蕉藝術品，以及高價拍下與「股神」巴菲特共進午餐的機會等。她認為這類操作帶有強烈炒作意味，甚至直言：「這個炒作還不是高級炒作，這男人就low。」

對於孫宇晨近期透過長篇文章談及與景甜之間的私人糾葛，向太更是火力全開。她認為，將兩人私事以公開文字形式揭露，內容又涉及大量私密細節，在她眼中不僅無法替男方加分，反而暴露出其個人品格。向太直嗆：「不要以為只是毀了景甜，他也毀了自己，誰以後敢跟你在一起，而且那麼摳門。」

向太也認為，從孫宇晨此次處理爭議的方式，可以看出對方並沒有想像中聰明，甚至直言：「真的是一個沒有智慧的人。」

談到景甜，向太則流露心疼之情，認為女方這次算是遇人不淑，「栽了個大跟斗，沒想到這個人這麼下作」。她也感嘆，人品究竟如何，往往還是要真正相處後才能看清楚，因此替景甜抱屈表示：「算景甜倒霉，碰到有錢人中的敗類。」

最後，向太也呼籲外界從這場風波中看清孫宇晨身上的「垃圾點」，並認為感情走到盡頭後，即使雙方分手，也不應透過公開方式惡意詆毀昔日伴侶。

精華 FAQ

  • 向太認為孫宇晨砸錢買香蕉藝術品、拍下巴菲特午餐等作為都帶有強烈炒作味道，還直批這種操作不高級，甚至形容對方「low」，看不出真正的格局與智慧。

  • 向太覺得把與景甜的私事用長篇文字攤在檯面上，還涉及許多私密細節，不但不能替自己加分，反而暴露品格問題，也可能讓旁人更不敢與他交往。

  • 向太替景甜感到不值，認為她是遇人不淑、栽了大跟斗，並把這段經歷形容為碰到「有錢人中的敗類」，同時呼籲感情結束後不應公開惡意詆毀前伴侶。

景甜 巴菲特

上一則

翻譯疑外洩蔡頤榛潑油案判決結果 網看了大怒「判太輕了吧」

下一則

6年低調戀 井柏然「早春晴朗」熱播 劉雯機場刻意分開走

延伸閱讀

懶人包／景甜遭孫宇晨追討3000萬 甜蜜戀情鬧上法庭為哪樁？

懶人包／景甜遭孫宇晨追討3000萬 甜蜜戀情鬧上法庭為哪樁？
雙標？孫宇晨「毀滅式」手撕景甜 曾勸前任別公開私事

雙標？孫宇晨「毀滅式」手撕景甜 曾勸前任別公開私事
摳男？孫宇晨追討景甜3000萬彩禮 不如拍下的1根香蕉貴

摳男？孫宇晨追討景甜3000萬彩禮 不如拍下的1根香蕉貴
孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

熱門新聞

宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

2026-08-29 21:31
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
網友感慨，景甜人美又演技好，但感情路卻屢屢受挫。(取材自微博)

景甜情史被起底…「第一任男友」衝熱搜 網友嘆：戀愛像渡劫

2026-08-27 22:43
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15
范曉萱開心地跟觀眾打招呼。記者王聰賢／攝影

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌陀佛

2026-08-30 13:16

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見