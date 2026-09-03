向太開轟孫宇晨「有錢人中的敗類」心疼景甜遇人不淑：算她倒霉
中國女星景甜近期因孫宇晨公開發表的長文，捲入代孕及金錢等爭議，雙方風波持續受到外界關注。向來不時透過社群平台評論時事的向太，近日也針對事件發表看法，直指孫宇晨的行徑讓她「氣到胃痛」，更毫不客氣形容對方是「有錢人中的敗類」，替景甜感到不值。
向太在短影音中談及孫宇晨過往引發討論的行為，包括砸重金買下香蕉藝術品，以及高價拍下與「股神」巴菲特共進午餐的機會等。她認為這類操作帶有強烈炒作意味，甚至直言：「這個炒作還不是高級炒作，這男人就low。」
對於孫宇晨近期透過長篇文章談及與景甜之間的私人糾葛，向太更是火力全開。她認為，將兩人私事以公開文字形式揭露，內容又涉及大量私密細節，在她眼中不僅無法替男方加分，反而暴露出其個人品格。向太直嗆：「不要以為只是毀了景甜，他也毀了自己，誰以後敢跟你在一起，而且那麼摳門。」
向太也認為，從孫宇晨此次處理爭議的方式，可以看出對方並沒有想像中聰明，甚至直言：「真的是一個沒有智慧的人。」
談到景甜，向太則流露心疼之情，認為女方這次算是遇人不淑，「栽了個大跟斗，沒想到這個人這麼下作」。她也感嘆，人品究竟如何，往往還是要真正相處後才能看清楚，因此替景甜抱屈表示：「算景甜倒霉，碰到有錢人中的敗類。」
最後，向太也呼籲外界從這場風波中看清孫宇晨身上的「垃圾點」，並認為感情走到盡頭後，即使雙方分手，也不應透過公開方式惡意詆毀昔日伴侶。
向太認為孫宇晨砸錢買香蕉藝術品、拍下巴菲特午餐等作為都帶有強烈炒作味道，還直批這種操作不高級，甚至形容對方「low」，看不出真正的格局與智慧。 向太覺得把與景甜的私事用長篇文字攤在檯面上，還涉及許多私密細節，不但不能替自己加分，反而暴露品格問題，也可能讓旁人更不敢與他交往。 向太替景甜感到不值，認為她是遇人不淑、栽了大跟斗，並把這段經歷形容為碰到「有錢人中的敗類」，同時呼籲感情結束後不應公開惡意詆毀前伴侶。
精華 FAQ
向太認為孫宇晨砸錢買香蕉藝術品、拍下巴菲特午餐等作為都帶有強烈炒作味道，還直批這種操作不高級，甚至形容對方「low」，看不出真正的格局與智慧。
向太覺得把與景甜的私事用長篇文字攤在檯面上，還涉及許多私密細節，不但不能替自己加分，反而暴露品格問題，也可能讓旁人更不敢與他交往。
向太替景甜感到不值，認為她是遇人不淑、栽了大跟斗，並把這段經歷形容為碰到「有錢人中的敗類」，同時呼籲感情結束後不應公開惡意詆毀前伴侶。
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