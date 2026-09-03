「三眼皮」登熱搜 井柏然自嘲：沒做醫美 年紀大皮鬆了

井柏然昔日以清爽單眼皮與淺內雙形象示人。(取材自微博)

35歲大陸男星井柏然近日因熱播劇「早春晴朗」飾演的角色引發關注，但其眼部狀態卻意外登上熱搜，劇中高清鏡頭下的顯著雙眼皮褶皺與「三眼皮」狀態引發網友質疑做醫美整形。井柏然則是在直播中大方闢謠，澄清並未動過刀子，眼型變化純粹是因年齡增長導致眼部皮膚鬆弛，加上長期拍戲熬夜趕工所產生的自然老化與水腫現象。

井柏然昔日以清爽單眼皮與淺內雙形象示人、充滿少年感，但如今在未修圖的照片與劇中鏡頭下，雙眼皮褶皺變得又寬又深。

面對外界質疑，他坦然回應「哥哥只是年紀大了，皮鬆了」，透露因年齡增長使眼窩脂肪流失，進而撐出原本隱藏的褶皺，加上連軸拍戲過度疲勞加劇了眼部狀態波動。井柏然不避諱衰老的坦率態度，在娛樂圈內引發網友兩極化討論，有人懷念其少年時期，亦有許多人誇讚其勇敢面對歲月痕跡。

針對不少民眾隨著年齡增長出現單眼皮變深邃「歐式眼」的現象，環球健康引述重慶軍美醫療美容醫院副院長胡金香提醒，這種「憑空出現的雙眼皮」並非好現象或歐化，而是典型的面部老化與上瞼眼窩凹陷特徵。

胡金香指出，真正的歐式美眼核心在於眉骨偏高，能形成自然陰影弱化凹陷感；而缺乏眉骨軟組織支撐的眼窩凹陷，不僅向內塌陷明顯，常伴隨眼球突出，會讓面部自帶疲憊憔悴感，拉低整體顏值狀態。

井柏然在直播中回應雙眼皮的事。(視頻截圖)