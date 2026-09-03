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馬景濤直播秀小女友 一聲「老吳」害網友誤會前妻回來了

記者趙大智／綜合報導
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馬景濤喊女友「老吳」，網友竟誤認是吳佳尼回來了。(取材自小紅書)
馬景濤喊女友「老吳」，網友竟誤認是吳佳尼回來了。(取材自小紅書)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：馬景濤在直播中找來小26歲女友Jane一起下廚。
  • 重點二：他多次稱女友為「老吳」，引發網友誤認前妻回歸。
  • 重點三：現任女友Jane曾發文力挺馬景濤，回應前妻金錢爭議。

馬景濤在小紅書大秀廚藝，還找來小26歲女友Jane一起進廚房幫忙，兩人一邊備料、一邊分享美食，互動自然又甜蜜。不過，馬景濤在直播中多次稱呼女友「老吳」，由於他的前妻正是吳佳尼，這個稱呼也讓不少網友一度誤以為前妻現身直播，微尷尬。

馬景濤（右）餵食女友Jane。(取材自小紅書)
馬景濤（右）餵食女友Jane。(取材自小紅書)

直播一開始，馬景濤便介紹自己的廚房，笑說：「什麼，馬哥的廚房看到了沒有？上次我們來的時候都點了外賣，對馬哥說你們再來北京都要下廚飯給我們吃。」隨後他介紹今天的料理，還笑稱有「一位個別的嘉賓」，接著說：「歡迎我們家老吳！」

馬景濤接著把下廚任務交給「老吳」，表示：「今天我們讓老吳呢給我們做最美味的風味派雞排。」自己則在旁邊準備食材，介紹牛油果、酸黃瓜、番茄、藍莓、黃瓜片、小柿子等配料，還分享獨門吃法：「青乳酪建議大家吃的，抹了一層薄薄的在白吐司上面蓋上去，還有藍莓、黃瓜片、小柿。」

料理完成後，馬景濤開心宣布：「小馬哥這個調料已經大功告成哦。」隨後還親自餵「老吳」品嘗，問：「好吃嗎？」獲得肯定後，他興奮極了。

不過，整場直播最引人注意的，仍是他對女友的稱呼「老吳」。由於吳佳尼是馬景濤的前妻，且兩人過去的婚姻關係廣為人知，因此「老吳」一出現，讓部分網友瞬間聯想到吳佳尼。實際上，這次陪馬景濤一起下廚的是他的現任女友Jane，本名為吳婧，並非前妻，而jane在社群也自稱老吳，誰也沒想到意外造成「認錯人」插曲。

吳佳尼跑到長沙對湖南台喊話「找我上浪姐」。(取材自微博)
吳佳尼跑到長沙對湖南台喊話「找我上浪姐」。(取材自微博)

吳佳尼（右起）認為自己負擔兒子馬世天、馬世心大部分花費。(取材自微博)
吳佳尼（右起）認為自己負擔兒子馬世天、馬世心大部分花費。(取材自微博)

事實上兩位吳小姐今年初曾在網上對戰，吳佳妮在直播中談及兩名兒子的生活開銷，透露孩子一年花費接近百萬元，馬景濤目前主要負擔約40萬人民幣元（約5.9萬美元）學費，其餘生活費、補習及交通等支出則由她一人承擔，偶爾還得仰賴父母幫忙。之後吳佳尼趁著到長沙旅遊，更直接對湖南台求職喊話：「找我上浪姐！」積極找錢。

此後現任女友Jane跳出來護愛，語氣頗為強烈。她表示，馬景濤早已過了事業巔峰，如今仍四處奔波接商演，賺錢並不容易，強調「他或許給得不夠多，但已經拿出了自己全部能給的」。她也反問，面對一個「省吃儉用、盡力養家的父親」，又有誰願意替他守住最後的體面？

精華 FAQ

  • 因為他在直播中多次稱呼現任女友Jane為「老吳」，而前妻正是吳佳尼，名稱巧合讓不少人一時聯想到前妻，造成認錯人的插曲。

  • Jane是馬景濤的現任女友，本名吳婧，年紀比他小26歲。她在直播中一起備料、做雞排，互動自然，也曾在社群自稱「老吳」。

  • 文中提到吳佳尼曾談兩名兒子的生活開銷與學費，引發討論；之後Jane則出面替馬景濤說話，強調他雖非事業巔峰，仍已盡力養家。

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