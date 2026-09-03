「不是生在豪門就幸運」何超瓊澄清賭王未強迫選專業

章澤天播客更新，與「賭王之女」何超瓊對談。（取材自極目新聞）

「奶茶妹 」章澤天 在最新一期播客專訪重磅嘉賓「賭王之女」何超瓊。章澤天透露，她和何超瓊是經由劉嘉玲牽線相識，何超瓊像大姐姐一樣對她很好，還說私下的何超瓊其實很溫柔。何超瓊則說看到章澤天就像看到年輕時的自己，並稱「不是生在豪門就是幸運，你也要提供價值」，同時闢謠「賭王不讓我學戲劇」。何超瓊還說，現在不少藝人的人設都是精心包裝出來的「公式化」產品，不像張國榮、梅艷芳 等早期港星「是真的有水平的」。

據極目新聞報導，9月2日，章澤天播客忽然更新，在時長107分鐘節目中，信德集團主席兼董事總經理、美高梅中國董事長及執行董事何超瓊分享了自己的成長與創業經歷。

章澤天透露，她和何超瓊2023年於劉嘉玲的家裡認識，「在人多的場合裡看到你，是大姐大的氣場。但在私下裡見到你，是很親切的大姐姐，很溫柔、很耐心。」何超瓊對章澤天也頗為親暱，可見二人私交頗好。

何超瓊讚美父親何鴻燊永遠是人群中最搶眼的那個人，自己從17歲開始跟隨父親出入應酬場合，與頂級的商業老闆、文娛人士交往，「好像真的在大觀園裡看世界，慢慢就鍛鍊出來了。」何超瓊還為父親闢謠，稱其當年並未限制她大學選自己心儀的專業，是雙方溝通商量後，她採納了父親的建議，經過此事，她反而覺得父親才是最懂她的人。

何超瓊透露，她在進入家族企業之前，曾成功獨立創業公關公司，當年請來了周潤發、梁朝偉、梅艷芳、張曼玉、楊紫瓊、劉嘉玲、周星馳等「8個全香港最紅的明星」為項目做首映活動，一年的年度服務合約賺了600多萬（港元，下同）。此時父親邀她進入家族企業，何超瓊反問父親給她多少工資，「他說，我給你做董事局成員，工資十幾萬。我不敢跟他說，我剛剛賺了600萬……」

1995年，33歲的何超瓊正式進入家族企業，何超瓊坦言，剛開始與老員工們之間存在對接問題，但她主動出擊，不到兩年掌握了整個公司運營。她說，「不是生在豪門就是幸運，你也要去爭取，提供你的價值，不然你可能也沒有機會。」

在對談最後，何超瓊反客為主採訪起章澤天，問她以後想做什麼。

章澤天稱，她有家庭、有孩子，要先把精力放在這些事情上。此外，她中學時的夢想之一就是做記者，大學時在電視台做過實習記者，雖然這些年她忙著做其他的事，但沒有忘記這個夢想，做播客也算是圓夢了。

談及藝人，何超瓊直言，張國榮、梅艷芳等早期港星「是真的有水平的」，魅力發自骨子裡。後期藝人形象開始「全都是公式化的」，由經紀公司統一設計打造，人設成了可批量生產的商品。

章澤天播客更新，與「賭王之女」何超瓊對談。（取材自極目新聞）

章澤天播客更新，與「賭王之女」何超瓊對談。（取材自極目新聞）