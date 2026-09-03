金晨被傳「退圈」赴美生子 工作室不忍了 將採法律行動

金晨赴美進修，卻被傳是祕密生子。(取材自金晨微博)

大陸女星金晨近年人氣持續攀升，日前趁著工作空檔前往美國洛杉磯 進修英文，沒想到原本為了完成個人心願的海外學習之旅，卻意外捲入網路謠言。近日陸網接連流傳她「出國生子」、「準備退圈」等消息，相關內容迅速擴散，讓金晨的工作室決定出面採取法律行動。

金晨日前前往洛杉磯學習英文，並透過社群平台不時分享當地生活點滴。她原本希望藉此機會提升英文能力，完成一直以來想做的事情，卻沒想到網路上突然出現大量與她個人生活有關的不實說法。

面對「赴美生子」及「退出演藝圈」等傳聞不斷流傳，金晨所屬工作室今1日透過委託律師發布正式聲明，強調近期網路上出現大量針對金晨的誹謗性內容，部分言論並非單純的個人猜測，而疑似涉及有組織地製造及散播。

根據律師聲明，經相關調查後，發現有人疑似刻意建立群組，再向其他使用者提供相關素材，甚至以付費方式找人大量發布內容，藉此擴大不實資訊的傳播範圍。

對於情節較為嚴重的相關帳號及使用者，律師團隊目前已採取法律行動，向法院提起訴訟，同時要求相關網路平台配合提供帳號使用者的真實身分資料。待確認涉事者身分後，將進一步追究包括公開道歉及損害賠償等法律責任。

律師團隊也表示，目前仍持續蒐集證據，若後續仍有人持續組織、製造或散播相關內容，甚至拒絕刪除已發布的訊息，或再次惡意發布不實資訊，將不排除持續透過法律途徑追究責任。