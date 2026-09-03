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41歲王珞丹放著北京豪宅不住 帶兩愛犬隱居河北山林

娛樂新聞組／綜合報導
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王珞丹選擇搬進山林，過起遠離城市喧囂的日子。(取材自微博)
王珞丹選擇搬進山林，過起遠離城市喧囂的日子。(取材自微博)

憑藉「奮鬥」中「米萊」一角走紅的大陸女星王珞丹，近年淡出鎂光燈，生活方式也與過去大不相同。41歲的她自2023年起花了約2年時間尋找適合居住的地方，最後選擇搬到河北承德、張家口一帶的阿那亞金山嶺附近，在山林間租下院落並重新整理，帶著兩隻愛犬過起遠離城市喧囂的日子。

綜合媒體報導，王珞丹並非短暫體驗田園生活，而是透過正式程序簽下長達20年的租約。她逐步精簡城市房產，將吉他、樂高、多肉植物和大鐵鍋等生活用品帶進山裡。平日穿著簡單，騎二手電動三輪車，對於山區交通不便、網路訊號不穩，以及冬天取暖等生活問題，她也選擇慢慢適應。

王珞丹曾表示自己是一個「特別需要在自我空間裡安靜獨處的人」，隱居是她主動選擇的生活方式。

這樣的生活選擇，也與她過去對演藝工作的態度有關。王珞丹早年因「奮鬥」走紅後，曾長期被市場視為「都市少女」類型演員，面對相似的劇本與角色，她逐漸希望擺脫既定標籤，不再為了曝光而工作，而是把時間留給真正感興趣的作品。

不過，住進深山並不代表她完全離開演藝圈。2025年她仍參加「乘風2025」，並取得年度乘風席位及年度隊長；同年12月，她主演的懸疑劇「狂花」開機，飾演陳洛霞一角，顯示她只是降低工作頻率，而非徹底退圈。

婚姻同樣不是她目前生活的重心。過去王珞丹曾因婚事與母親產生摩擦，但2025年生日，她收到母親支持自己選擇的人生方式的手寫信，母女關係也逐漸緩和。

消息曝光後，有人猜測她是因為「過氣」或無戲可拍才選擇隱居，但也有網友認為，她仍持續接演作品，顯然更像是主動調整生活步調。只是這種遠離城市的生活並非人人都能照搬，王珞丹所選擇的，或許不是「逃離演藝圈」，而是在仍有能力選擇時，決定把生活重新掌握在自己手中。

精華 FAQ

  • 報導指出，她自2023年起花了約2年尋找適合居住的地方，最後選擇山林院落。她自認需要安靜獨處，也希望擺脫城市喧囂與既定演員標籤。

  • 她簽下長達20年的租約，逐步把吉他、樂高、多肉植物和大鐵鍋搬進山裡，平日穿得簡單，騎二手電動三輪車，並適應網路、交通與取暖問題。

  • 並不是。她在2025年仍參加《乘風2025》並拿下年度乘風席位與年度隊長，之後也主演懸疑劇《狂花》，顯示她只是降低工作頻率。

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