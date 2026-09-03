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聽到粉絲喊「媽媽」 御姐田曦薇笑場崩成萌妹

娛樂新聞組／綜合報導
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田曦薇在「青風吹又生」中的冷色調穿搭，展現出與以往甜美形象截然不同的霸氣氣場。（...
田曦薇在「青風吹又生」中的冷色調穿搭，展現出與以往甜美形象截然不同的霸氣氣場。（取材自微博）

近日在戲劇「青風吹又生」拍攝現場的路透中，28歲女星田曦薇身穿全黑造型，保持著「生人勿近」的強大氣場，但在聽到粉絲大喊「媽媽」後，隨即低頭掩面偷笑。田曦薇想笑又試圖憋回去的「暗爽」反應，讓粉絲們直呼鮮活可愛，大量截圖傳播，「田曦薇被粉絲叫媽媽逗笑了」也衝上熱搜。她身上的「媽咪感」也再次成為熱議焦點。

綜合媒體報導，近日在一組「青風吹又生」的片場路透中，田曦薇以一身全黑上衣配皮裙、高跟長靴的造型亮相，走路帶風，冷臉時氣場全開，被形容為「媽媽級別」的冷豔嫵媚。

但據網友發布視頻，此時一旁粉絲齊喊「媽媽」、「媽咪」，田曦薇先是愣了一秒，隨即立刻低頭掩面、嘴角瘋狂上揚，忍不住笑了出來。現場視頻顯示她笑得很甜，又帶著幾分害羞和暗爽，成為當天路透名場面。

極致反差隨即衝上熱搜，引來大批網友調侃「你非要叫，那我也沒有辦法」、「誰能忍住不喊媽咪」、「你就暗爽吧田曦薇」，路人則感嘆「黑切白」的反差感太圈粉。有網友稱她「捧場王」：聽到「媽媽」立刻做表情捧場，被讚「姐姐太好了，聽到叫她立馬做表情。」

田曦薇在「青風吹又生」中飾演的林青一角路透十分「媽咪級別」，也讓她身上的「媽咪感」再次成為熱議焦點。粉絲普遍認為她能完美駕馭「又美又颯」的姐感路線，尤其多套幹練的黑色「戰袍」造型讓她的御姐氛圍感拉滿，讓人忍不住想喊「媽媽」。

此前，波場（TRON）創辦人孫宇晨發長文大爆他與女星景甜的交往細節與金錢糾紛，提到景甜曾在一趟私人飛機行程中對他說：「以後別叫我景甜了，叫我媽媽吧。」 引發網友大玩「叫我媽媽吧」迷因梗。此次田曦薇被粉絲喊「媽媽」則引發全網狂歡。

田曦薇沒被逗笑前的造型冷豔。（取材自微博）
田曦薇沒被逗笑前的造型冷豔。（取材自微博）

田曦薇在路透中被粉絲大喊「媽媽」後，忍不住破功偷笑。（取材自微博）
田曦薇在路透中被粉絲大喊「媽媽」後，忍不住破功偷笑。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她先愣了一秒，接著立刻低頭掩面偷笑，嘴角明顯上揚，整個人從冷臉氣場切換成害羞又暗爽的模樣，成為當天路透最受關注的畫面。

  • 她身穿全黑上衣配皮裙與高跟長靴，走路帶風，冷臉時氣場全開，被形容為具有強烈御姐感，也讓她的「媽咪感」更加明顯。

  • 因為田曦薇外表冷豔、內裡卻被粉絲一喊就笑場，形成強烈反差，加上「媽媽」「媽咪」梗本來就有話題性，因此迅速衝上熱搜。

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