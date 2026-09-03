我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

戚薇賣臉給AI被酸缺錢 她自信闖賽道 「不必裝清高」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
戚薇。（取材自揚子晚報）
戚薇。（取材自揚子晚報）

演員、歌手戚薇今年8月公布一部AI漫劇「末日盛夏」的宣傳片，女主角「韓清夏」長著和她一樣的面孔，戚薇稱是由她合法授權的數字分身製作的，被網民稱她為缺錢而「賣臉」。戚薇近日回應此事稱，完全不考慮回報那是假話，她沒有必要裝清高。她並透露其團隊已融合她與女兒Lucky的面部特徵，打造元宇宙場景下的數字家人形象，但該項目最終未對外公開。

據中國新聞周刊報導，現在演藝行業不景氣，很多人說演員做出這種AI授權是因為缺錢，對此戚薇近日在受訪回應「賣臉」爭議表示，「說做項目完全不考慮回報，那是假話。我沒有必要裝清高。一個好的市場，應該有積極的正反饋和商業收入。但是用AI做內容創作，這個領域還是太新了，新到連規則都沒有來得及建立、完善。所以目前，我暫時還沒有考慮這部『末日盛夏』是不是可以『賺錢』。」

況且，她表示，即使演員授權了，也不能代表就可以賺到錢。

她表示，希望使用AI生成自己形象這個舉動，可以給市場更多信心。舉個例子，現在很多AIGC創作者都非常優秀，但是他們的創作大多數還沒有被商業化，這並沒打擊到他們的熱情。海內外有很多競賽短片，還有那些自媒體「手搓」大神的作品都非常棒，「他們用AI創作是為了『省錢』還是為了『賺錢』？我覺得他們目前應該是『為愛發電』。」

對於自己在8月6日通過社交平台官宣推出個人官方數字分身，闖入AI漫劇賽道，AI形象取名韓清夏，戚薇表示，與其被別人「拿走」自己的臉，她更願意「主動出擊」。

戚薇並透露，其團隊早在2022年便已開展AIGC（生成式AI）技術嘗試，彼時行業仍普遍聚焦「元宇宙」相關概念。團隊計畫通過面部掃描與動畫製作技術，融合她與女兒Lucky的面部特徵，打造元宇宙場景下的數字家人形象。受限於當時技術成熟度不足，該項目最終未對外公開。

AI漫劇「末日盛夏」的女主角「韓清夏」長著和戚薇一樣的面孔。（取材自極目新聞／A...
AI漫劇「末日盛夏」的女主角「韓清夏」長著和戚薇一樣的面孔。（取材自極目新聞／AI視頻截圖）

精華 FAQ

  • 她在8月公布AI漫劇《末日盛夏》宣傳片，女主角韓清夏外貌與她相似，且是其合法授權的數字分身，因此被部分網友解讀為為了賺錢而「賣臉」。

  • 她表示，完全不考慮回報並不是真話，自己沒有必要裝清高；她認為市場需要正反饋與商業收入，但AI內容仍太新，規則尚未成熟，所以暫不考慮是否能賺錢。

  • 戚薇透露，團隊早在2022年就嘗試AIGC技術，並計畫把她與女兒Lucky的面部特徵融合，打造元宇宙中的數字家人形象，但因技術成熟度不足，最終未公開。

元宇宙

上一則

凱爾西首曝婚後生活 讚老婆泰勒絲「毫不費力的優雅」

下一則

「排灣族公主」戴愛玲違背媽不考藥師證照 父罹癌後懂了：陪伴最重要

延伸閱讀

中國AI演員方桃子首登時尚雜誌封面 「融臉」爭議網友吵翻

中國AI演員方桃子首登時尚雜誌封面 「融臉」爭議網友吵翻
AI時代素人臉值錢？中銀行職員3天「賣臉」7次賺2500元

AI時代素人臉值錢？中銀行職員3天「賣臉」7次賺2500元
景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥
「要多少跟我兒子分手？」豪門婆婆赴台 網友瘋狂討錢

「要多少跟我兒子分手？」豪門婆婆赴台 網友瘋狂討錢

熱門新聞

宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

2026-08-29 21:31
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
網友感慨，景甜人美又演技好，但感情路卻屢屢受挫。(取材自微博)

景甜情史被起底…「第一任男友」衝熱搜 網友嘆：戀愛像渡劫

2026-08-27 22:43
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15
范曉萱開心地跟觀眾打招呼。記者王聰賢／攝影

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌陀佛

2026-08-30 13:16

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見