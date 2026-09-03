戚薇賣臉給AI被酸缺錢 她自信闖賽道 「不必裝清高」

戚薇。（取材自揚子晚報）

演員、歌手戚薇今年8月公布一部AI漫劇「末日盛夏」的宣傳片，女主角「韓清夏」長著和她一樣的面孔，戚薇稱是由她合法授權的數字分身製作的，被網民稱她為缺錢而「賣臉」。戚薇近日回應此事稱，完全不考慮回報那是假話，她沒有必要裝清高。她並透露其團隊已融合她與女兒Lucky的面部特徵，打造元宇宙 場景下的數字家人形象，但該項目最終未對外公開。

據中國新聞周刊報導，現在演藝行業不景氣，很多人說演員做出這種AI授權是因為缺錢，對此戚薇近日在受訪回應「賣臉」爭議表示，「說做項目完全不考慮回報，那是假話。我沒有必要裝清高。一個好的市場，應該有積極的正反饋和商業收入。但是用AI做內容創作，這個領域還是太新了，新到連規則都沒有來得及建立、完善。所以目前，我暫時還沒有考慮這部『末日盛夏』是不是可以『賺錢』。」

況且，她表示，即使演員授權了，也不能代表就可以賺到錢。

她表示，希望使用AI生成自己形象這個舉動，可以給市場更多信心。舉個例子，現在很多AIGC創作者都非常優秀，但是他們的創作大多數還沒有被商業化，這並沒打擊到他們的熱情。海內外有很多競賽短片，還有那些自媒體「手搓」大神的作品都非常棒，「他們用AI創作是為了『省錢』還是為了『賺錢』？我覺得他們目前應該是『為愛發電』。」

對於自己在8月6日通過社交平台官宣推出個人官方數字分身，闖入AI漫劇賽道，AI形象取名韓清夏，戚薇表示，與其被別人「拿走」自己的臉，她更願意「主動出擊」。

戚薇並透露，其團隊早在2022年便已開展AIGC（生成式AI）技術嘗試，彼時行業仍普遍聚焦「元宇宙」相關概念。團隊計畫通過面部掃描與動畫製作技術，融合她與女兒Lucky的面部特徵，打造元宇宙場景下的數字家人形象。受限於當時技術成熟度不足，該項目最終未對外公開。

AI漫劇「末日盛夏」的女主角「韓清夏」長著和戚薇一樣的面孔。（取材自極目新聞／AI視頻截圖）