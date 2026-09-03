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文章帶小10歲女友看話劇 狀態鬆弛…她曾與馬伊琍合作

娛樂新聞組／即時報導
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42歲的文章被拍到和小10歲的女友鳳莉低調現身劇場觀看話劇。（視頻截圖）
42歲的文章被拍到和小10歲的女友鳳莉低調現身劇場觀看話劇。（視頻截圖）

42歲的文章近日被拍到與女友低調現身劇場觀看話劇，兩人均穿著休閒服裝，戴口罩、帽子遮面，狀態鬆弛。演出結束後，二人一前一後步行至停車場，隨後乘坐同一輛車離開，全程兩人沒有親密舉動，顯得相當低調。據了解，女方被證實為小文章近10歲的國家話劇院青年演員鳳莉，兩人穩定交往近三年，已獲家人認可。

文章和鳳莉是在9月2日被拍到，文章染潮流灰髮，身穿黑色印花短袖和短褲，小腿紋身搶鏡；女友鳳莉長髮披肩，打扮休閒淑女。二人全程口罩帽子遮面，專注沉浸觀看話劇，散場後並肩離開，相處氛圍平和自然。

女方鳳莉的背景隨後在社交平台引發討論。她於1994年出生於江蘇南京，畢業於南京藝術學院表演系，畢業後考入中國國家話劇院，曾參演「暗戀桃花源」、「戲劇新生活」等作品，是一名有著紮實舞台功底的專業話劇演員，還曾和文章前妻馬伊琍共同合作過真人秀「戲劇新生活」。

鳳莉與文章於2023年合作話劇「鍾馗嫁妹」相識，文章在劇中飾演男主角，鳳莉也在劇中有重要戲份。在長達數月的封閉式劇組排練以及隨後展開的全國巡演過程中，兩人因頻繁的對戲與日常接觸逐漸擦出火花，互生好感發展為戀人。

但相戀近3年，二人對這段感情始終保持低調，僅在私下裡屢次被媒體拍到同框行程，感情看來十分穩定，鳳莉也早已逐步融入了文章的家庭生活圈，此前被拍到陪同文章的母親一同到餐廳就餐，鳳莉悉心照料長輩，舉止得體大方，互動宛如一家人，足見其已獲得了文章家人的充分認可。而鳳莉也因眉眼氣質與文章前女友姚笛有幾分相似，引發部分網友「宛宛類卿」的討論。

此外，鳳莉與文章和前妻馬伊琍所生的大女兒愛馬（郭快）據說也相處得十分融洽，此前的公開活動中，鳳莉曾被拍到與文章以及大女兒同框現身劇場觀看演出。

前妻馬伊琍則在結束與文章的婚姻後，繼續深耕影視主業，並將大量時間用於陪伴已滿18歲的大女兒愛馬，常常被拍到帶女兒出行看展。被認為兩人離婚後均已展開全新的生活軌跡，互不打擾，徹底實現了各自安好。

精華 FAQ

  • 他是與小自己近10歲的女友鳳莉一同現身，兩人都穿著休閒、戴口罩與帽子，行動相當低調，散場後還一起離開，互動自然平和。

  • 鳳莉是1994年出生的國家話劇院青年演員，畢業於南京藝術學院表演系，曾參演多部舞台作品，也曾與馬伊琍合作真人秀，因此背景受到關注。

  • 報導指出兩人因2023年合作話劇結識，交往已近3年且關係穩定；鳳莉不僅曾陪文章母親吃飯，也與文章女兒愛馬同框出現，顯示已融入家庭。

馬伊琍

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