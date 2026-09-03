「最好我先走」高圓圓談身後事 趙又廷回一句：那也行

高圓圓在近播客訪談中，罕見地直面自己的身後事。（取材自微博）

高圓圓 近日在播客訪談中透露，她和趙又廷 開過「誰先走」的玩笑，「我說最好是我先走，他說那也行，我來收拾後續。」她並稱和女兒聊天不會避諱死亡這個話題，「至少讓她知道是必然發生的事」。至於自己的身後事安排，高圓圓說，她會提前都安排妥當，「少給女兒找麻煩」，只跟該告別的人告別，不辦弔唁儀式。

據網易報導，在最新一期「陳辰的超越邊界」播客中，高圓圓罕見地直面一個許多人不願觸碰的話題——自己的身後事。她坦承已經開始提前規畫理想的告別方式，語氣平靜得像是安排一次遠行前的行李。

高圓圓透露，她和丈夫趙又廷偶爾會開玩笑討論「誰先離開」，她直言「最好是我先走」，趙又廷則平靜回應「那也行，我來收拾後續」。主持人陳辰與高圓圓都認為，這恰是伴侶間特有的愛的表達，因為留下的人要獨自承擔悲傷與所有善後事宜，願意接下這份責任是最深情的承諾。

高圓圓的坦然源於陪伴母親十餘年。她回憶，母親曾被醫師斷言只剩兩三年生命，卻奇蹟般地多撐了十幾年，那段時間她幾乎停掉所有工作全力陪伴，「用最大的氣力去相處，真的一點遺憾都沒有。」從頻繁簽病危通知書時的恐懼到處理後事，她發現死亡可以是一個「相對流程化」的事情，因此不再忌諱談論，甚至開始主動規畫。

高圓圓希望提前把自己的東西都整理好，「能留的不能留的」都安排妥當，少給女兒找麻煩。她明確表示，只要有機會跟該告別的人一一告別即可，自己走後不希望辦任何讓大家來弔唁的儀式。」

高圓圓並表示，她從不避諱在家中談論死亡，會主動跟女兒聊起素未謀面的姥姥，希望女兒明白「死亡從來不是一個不能提的話題」，擁有直面離別的勇氣。

「姥姥是一個她沒見過的人，但是我在不斷告訴她，我跟姥姥的相處，包括姥姥的離開，這不是一個忌諱的話題，我也希望她對於死亡，不能說她有習慣，但至少這個事情不是陌生的、恐懼的。讓她知道這是一個必然發生的事情。」

節目片段曝光後，不少聽眾感嘆：原來那個銀幕上永遠從容的女神，早已在生活裡修完了生死這一課。趙又廷那句「我來處理後續」更讓全網動容，直讚這才是頂級愛情。