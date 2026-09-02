裝傻「襲胸」郭書瑤? 井柏然舊片炸鍋 網轟「一句話」

井柏然(右)被挖出在與郭書瑤互動時疑似故意觸碰到對方胸部。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 井柏然早年與郭書瑤合作的宣傳影片被翻出，因互動時疑似碰觸胸部引發網友批評，相關畫面在Threads掀起性騷擾爭議。

大陸影視男神井柏然近日憑藉新戲「早春晴朗」再度翻紅，演技備受肯定，形象也一直維持得相當正向。然而，人紅是非多，近日有網友在Threads等社交平台上翻出他早年剛在台灣出道時，與同門師姐「瑤瑤」郭書瑤合作宣傳的媒體採訪，井柏然在與郭書瑤互動時疑似故意觸碰到郭書瑤胸部，畫面再度被挖出來在threads討論，引發網友砲轟大罵：「有夠噁！」

據噓！星聞報導，井柏然與郭書瑤過去曾是同門，兩人於2010年12月合作推出限定合唱單曲及迷你專輯「暖暖手」。此次被翻出的影片，內容以兩人一同前往羽球 場，開場還以「形影不離的搭檔」介紹兩人的關係。

影片中，兩人在正式打球前進行暖身，其中井柏然做側身伸展時，手臂大幅度揮動，竟碰到身旁郭書瑤的側胸位置。郭書瑤當下尷尬笑說：「他（井柏然）常常做一些很恐怖的事情！」隨後也主動往旁邊移動，並對著井柏然說：「我們離遠一點」。

對此，不少人認為當時的肢體互動讓人感到不舒服，也有人質疑井柏然當下的反應。Threads留言區隨即出現大量批評聲音，有網友直呼「好惡心」、「這很故意」，也有人認為「感覺就是故意去摸女生胸部」、「性騷擾當有趣？」、「井柏然整個就是在吃豆腐裝傻」。另有網友提醒大家重新觀看影片，認為相關畫面值得被看見。

井柏然(右)早年在台灣出道時，曾與郭書瑤合唱單曲。(取材自微博)