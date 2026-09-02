退出「嚮往的生活」 黃磊：不斷重複 不知怎麼做下去

黃磊坦言，自己甚至陷入「不知道該怎麼做下去」的困境。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 黃磊證實不再擔任《嚮往的生活》常駐嘉賓，認為節目已走到內容瓶頸，身體也難負荷長期錄製，未來將把重心放回戲劇舞台與烏鎮戲劇節。

大陸藝人黃磊近日接受專訪，首度正面回應是否繼續參與熱門慢綜藝「嚮往的生活」，證實今年節目不會推出新一季，自己也不再擔任常駐嘉賓。從第一季一路走到第七季，黃磊以「黃小廚」身分坐鎮蘑菇屋，累計錄製近100集、做出近600道菜，如今決定正式告別這段陪伴觀眾多年的時光。

談到退出原因，黃磊坦言，節目走過七季後，該做的田園體驗幾乎都做過，從耕田、插秧到下廚，能嘗試的內容愈來愈有限，自己甚至陷入「不知道該怎麼做下去」的困境。與其不斷重複過去模式，他認為主動停下來，反而是對節目最好的交代，與其等到觀眾開始厭煩才離開，不如在大家仍保有美好記憶時體面告別。

長時間錄製也讓黃磊的身體承受不小負擔。節目中他幾乎離不開灶台，從備料、烹煮到招呼嘉賓，都需要投入大量體力。他透露，長期高強度工作讓自己相當疲憊，甚至晚上睡覺時需要使用睡眠呼吸機並配合藥物調理。暫時離開蘑菇屋後，他反而感到「舒服、釋然」，也更加確定是時候調整工作節奏。

至於過去料理片段引發的爭議，包括「豆角事件」曾被網友放大檢視，黃磊則以較豁達的態度面對。他表示自己並非專業廚師，只會做家常菜，偶爾失手很正常，大家拿來當作茶餘飯後的話題也無妨。這也讓他意識到，與其一直被「黃小廚」標籤綁住，不如走出舒適圈。

離開「嚮往的生活」後，黃磊將把更多心力放在戲劇舞台及烏鎮戲劇節。