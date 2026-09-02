我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

井柏然「早春晴朗」演熟男火了 頂級身材獲封「5A級井區」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
井柏然的職場菁英扮相被讚「性張力拉滿」。(取材自微博)
井柏然的職場菁英扮相被讚「性張力拉滿」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

井柏然在都市情感劇《早春晴朗》中以克制細膩的表演詮釋菁英總監欒念，憑高顏值與身材引發「5A級井區」熱梗，並帶動劇集熱度與口碑上升。

大陸男星井柏然近日因都市情感劇「早春晴朗」成為話題焦點，劇中他飾演廣告公司總監欒念，從職場上冷靜果斷的菁英，到感情中逐漸失去掌控的反差，成為觀眾熱議焦點。隨著劇情升溫，網友更以井柏然的「井」字發揮創意，封欒念為「5A級井區」，形容他的外型、身材與氣質都是頂級景觀，甚至有人笑稱要辦「年票」重複打卡。

劇中欒念是典型的高冷菁英，但井柏然並沒有用誇張表情強調情緒，而是透過眼神、停頓及語氣變化，將角色的情緒藏在細節裡。尤其面對孫千飾演的尚之桃時，他愈是克制，愈讓觀眾感受到強烈的曖昧與性張力。

不少觀眾於是將井柏然的「井」搭配「景區」諧音，量身打造「5A級井區」封號，衍生出「井區一日遊」、「5A級井區全球巡迴」等二創用語，迅速成為追劇新梗。井柏然本人也曾在宣傳期間接梗，將劇中西裝、襯衫造型戲稱為「防護欄」與「入園入口」，讓角色熱度進一步延伸到戲外。

隨著劇情推進，井柏然演技評價也出現變化。劇集初期，部分觀眾曾質疑他與原著欒念相比，少了一些尖銳與傲氣。不過進入感情線後，他將欒念「人前冷面、人後醋王」的反差逐漸演出來，尤其在情感戲中的微表情與肢體控制，讓角色多了一層成熟男人的魅力，口碑也明顯翻轉。

井柏然的造型同樣受到關注。他在劇中以大量西裝、白襯衫搭配金絲眼鏡，強化欒念的菁英氣質；換下正式服裝後，又展現較為鬆弛的一面。鏡頭偶爾帶到喉結、手臂及身材線條，更被網友形容為「脫衣有肉、穿衣顯瘦」，讓角色的魅力不只停留在臉孔。

據悉，「早春晴朗」開播僅四天，優酷站內熱度值便突破1萬，刷新2026年優酷最快破萬現偶劇紀錄，收視表現同樣亮眼。隨著劇集熱度持續攀升，井柏然這次從「高冷男神」轉向「克制熟男」的演出，也讓欒念的性張力成為「早春晴朗」最具話題性的招牌之一。

井柏然的身材被網友形容為「脫衣有肉、穿衣顯瘦」。(取材自微博)
井柏然的身材被網友形容為「脫衣有肉、穿衣顯瘦」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他飾演廣告公司總監欒念，是典型高冷菁英型角色，外表冷靜果斷，進入感情線後則展現出失去掌控的反差與成熟男人魅力。

  • 因為他的「井」字與「景區」諧音，加上外型、身材和氣質都被認為很頂級，於是衍生出「5A級井區」、「井區一日遊」等追劇二創梗。

  • 劇集初期他曾被質疑少了原著角色的尖銳感，但隨著感情線推進，他靠微表情與肢體控制翻轉口碑；同時劇集開播4天熱度破1萬，表現亮眼。

上一則

70歲梅爾吉勃遜挨批嘲笑手語翻譯 道歉：不經大腦沒惡意

下一則

放著北京豪宅不住… 41歲王珞丹隱居河北深山 活成自己想要的樣子

延伸閱讀

金絲眼鏡＋西裝暴徒… 井柏然變身熟男醋王 「這句台詞」讓觀眾淪陷

金絲眼鏡＋西裝暴徒… 井柏然變身熟男醋王 「這句台詞」讓觀眾淪陷
劇組首請「親密指導」 井柏然、孫千吻戲尺度大到全網摀眼

劇組首請「親密指導」 井柏然、孫千吻戲尺度大到全網摀眼
井柏然放話「送房送衣」…白敬亭火速P圖討債 「183神仙友誼」掀熱議

井柏然放話「送房送衣」…白敬亭火速P圖討債 「183神仙友誼」掀熱議
孫千穿仿品被抓包… 「早春晴朗」劇組神回應 網：終於拍出普通人的窮

孫千穿仿品被抓包… 「早春晴朗」劇組神回應 網：終於拍出普通人的窮

熱門新聞

宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

2026-08-29 21:31
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
網友感慨，景甜人美又演技好，但感情路卻屢屢受挫。(取材自微博)

景甜情史被起底…「第一任男友」衝熱搜 網友嘆：戀愛像渡劫

2026-08-27 22:43
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15
范曉萱開心地跟觀眾打招呼。記者王聰賢／攝影

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌陀佛

2026-08-30 13:16

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見