井柏然「早春晴朗」演熟男火了 頂級身材獲封「5A級井區」

井柏然的職場菁英扮相被讚「性張力拉滿」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 井柏然在都市情感劇《早春晴朗》中以克制細膩的表演詮釋菁英總監欒念，憑高顏值與身材引發「5A級井區」熱梗，並帶動劇集熱度與口碑上升。

大陸男星井柏然近日因都市情感劇「早春晴朗」成為話題焦點，劇中他飾演廣告公司總監欒念，從職場上冷靜果斷的菁英，到感情中逐漸失去掌控的反差，成為觀眾熱議焦點。隨著劇情升溫，網友更以井柏然的「井」字發揮創意，封欒念為「5A級井區」，形容他的外型、身材與氣質都是頂級景觀，甚至有人笑稱要辦「年票」重複打卡。

劇中欒念是典型的高冷菁英，但井柏然並沒有用誇張表情強調情緒，而是透過眼神、停頓及語氣變化，將角色的情緒藏在細節裡。尤其面對孫千飾演的尚之桃時，他愈是克制，愈讓觀眾感受到強烈的曖昧與性張力。

不少觀眾於是將井柏然的「井」搭配「景區」諧音，量身打造「5A級井區」封號，衍生出「井區一日遊」、「5A級井區全球巡迴」等二創用語，迅速成為追劇新梗。井柏然本人也曾在宣傳期間接梗，將劇中西裝、襯衫造型戲稱為「防護欄」與「入園入口」，讓角色熱度進一步延伸到戲外。

隨著劇情推進，井柏然演技評價也出現變化。劇集初期，部分觀眾曾質疑他與原著欒念相比，少了一些尖銳與傲氣。不過進入感情線後，他將欒念「人前冷面、人後醋王」的反差逐漸演出來，尤其在情感戲中的微表情與肢體控制，讓角色多了一層成熟男人的魅力，口碑也明顯翻轉。

井柏然的造型同樣受到關注。他在劇中以大量西裝、白襯衫搭配金絲眼鏡，強化欒念的菁英氣質；換下正式服裝後，又展現較為鬆弛的一面。鏡頭偶爾帶到喉結、手臂及身材線條，更被網友形容為「脫衣有肉、穿衣顯瘦」，讓角色的魅力不只停留在臉孔。

據悉，「早春晴朗」開播僅四天，優酷站內熱度值便突破1萬，刷新2026年優酷最快破萬現偶劇紀錄，收視表現同樣亮眼。隨著劇集熱度持續攀升，井柏然這次從「高冷男神」轉向「克制熟男」的演出，也讓欒念的性張力成為「早春晴朗」最具話題性的招牌之一。

井柏然的身材被網友形容為「脫衣有肉、穿衣顯瘦」。(取材自微博)