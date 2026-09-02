當年被罵矯情…楊洋「花少2」舊片段口碑翻盤 「全網欠他一個道歉」

楊洋當年參加「花少2」曾被質疑，如今獲得全網心疼與肯定。(取材自微博)

大陸男星楊洋近年憑多部熱播劇持續受到關注，沒想到多年前參加真人秀綜藝「花兒與少年第二季」（簡稱「花少2」）的舊片段，近日再度被網友翻出討論。當年節目播出時，他因為在英國劍橋的一段遭遇飽受批評；如今隨著觀眾重新檢視完整過程，當年的爭議卻出現180度轉變，許多網友直呼「全網欠楊洋一個道歉」。

當年「花少2」播出期間，楊洋因訊息錯位獨自留在劍橋街頭，身上沒有手機、現金，也沒有飯店地址。他選擇留在原地等待隊友，並婉拒工作人員將他送回，因此遭部分網友批評「矯情」、「情商低」。然而多年後重新回看相關畫面，觀眾發現，事情並不像當年節目呈現出的單一印象。

在與團隊失聯後，楊洋最後自行摸索回到飯店，回去後的第一反應並非抱怨，而是先向團隊成員道歉。隨著這些細節再次受到關注，當年被貼上的負面標籤開始出現反轉，網友也重新評價他在節目中的表現。

事實上，當時年僅23歲的楊洋是「花少2」團隊中年紀最小的成員，節目中卻經常主動承擔體力活，包括搬運大量行李、連續駕駛房車及協助確認路線等。在一次毒氣訓練中，他甚至摘下面罩協助救援隊長。這些過往容易被忽略的細節，如今再度被翻出，也讓觀眾看到與當年爭議截然不同的一面。

「花少2」當年因成員相處、旅行分工等問題頻頻引發討論，甚至被形容為「修羅場」。網友過去整理所謂「心眼子排行榜」，楊洋總被放在最末位；但如今這個「沒心眼」的形象，反而成為不少人眼中的真誠與單純。

這段經歷也曾讓楊洋對常駐真人秀有所顧慮，他過去曾表示「挺累的，咱們還是好好演戲吧」。如今多年過去，舊畫面重新被檢視，輿論卻給了當年的楊洋不同答案。從曾被質疑，到如今獲得心疼與肯定，這場遲來的口碑翻轉，也讓「花少2」這段往事再次成為話題。