梅艷芳媽驟逝爆家醜 哥哥帶小三奔喪 元配氣炸怒揭20年家族恩怨

梅啟明(右)梅媽最後也是走向母子感情破裂。（聯合報系資料照）

已故港星梅艷芳 的母親覃美金（梅媽）日前以102歲高齡離世，沒想到身後事尚未落幕，梅家長年累積的家庭及遺產糾葛再度浮上檯面。梅艷芳的哥哥梅啟明被指帶著泰籍女友May May前往處理母親後事，人在馬來西亞的元配Joey得知後相當不滿，更公開指控丈夫多年來與自己及兒子疏於聯絡，並對梅媽施壓索討金錢。

據港媒星島日報報導，梅啟明在梅媽離世後，疑似未先通知身在馬來西亞的妻兒，反而帶著泰籍女友May May前往醫院及處理後事。梅啟明則表示，女友早已獲得梅媽認可，兩人也有結婚的打算。

相關消息傳到Joey耳中後，引發她強烈不滿。她不僅痛批梅啟明拋下妻兒，也指兩人目前仍未完成離婚手續，因此質疑丈夫另與女友交往甚至談婚論嫁的行為。Joey並表示自己已向警方報案，也強調不打算輕易辦理離婚。

Joey接受訪問時更提出嚴重指控，聲稱梅啟明過去經常向梅媽索討金錢，甚至以梅艷芳名義在外欠債，導致梅媽承受極大壓力。她更指梅媽為了躲避相關困擾，曾長時間留在醫院。Joey甚至認為梅媽近日離世與長期受到的金錢壓力有關。

不過，Joey的說法遭梅啟明否認。他反駁對方所說的內容與事實不符，並批評Joey的指控是扭曲事實，雙方說法明顯存在落差。

此外，梅啟明過去曾因財務問題被法院裁定破產，如今梅媽離世後的身後事安排，也讓外界再次將焦點放到梅艷芳遺產問題上。由於梅艷芳生前已透過信託基金安排遺產，相關條款規定梅媽離世後，剩餘信託資產將依照遺囑捐予妙境佛學會，因此梅啟明是否能從中取得遺產，也成為外界關注的焦點。

梅艷芳2003年離世後，梅家遺產爭議延續超過20年，如今梅媽離世，本被視為這場家族財產風波的終章，卻因家人之間再度爆發指控而掀起新一輪爭議。至於梅啟明與Joey之間的婚姻及相關法律問題，仍有待進一步釐清。

梅艷芳2003年罹癌過世之前，留下了龐大遺產。（取材自微博）