演員要失業？ 中國首部AI長劇《後西遊記》 湖南衛視黃金檔播出

中國首部AIGC（人工智慧生成內容）長劇《後西遊記》8月31日開播。（取材自錢江晚報）

中國首部AIGC（AI-Generated Content，人工智慧 生成內容）長劇《後西遊記》8月31日開播。該劇第一季共30集、每集40分鐘，除在芒果TV上架，也同步登上湖南衛視黃金檔，並成為「廣電21條」發布後，中國首部採取「邊製作、邊審核、邊播出」模式的劇集。

錢江晚報報導，《後西遊記》由芒果TV出品、芒果TV AIGC創新內容中心製作，改編自明末清初匿名作者所著同名神魔小說。第一季「花果山篇」自8月31日起在芒果TV上架，並於當晚8時登上湖南衛視電視劇黃金檔。

《後西遊記》是《西遊記》三大續書之一，原著講述因世間眾人誤解真經，「西遊二代」因緣際會再度集結取經的故事。劇集將原書40回架構與《西遊記》原著相關伏筆及線索融合，故事設定在孫悟空封聖1080年之後。

劇中，花果山再度誕生一隻小石猴「孫小聖」，因「生死簿」出現異常，展開追查真相的旅程，之後與唐半偈、豬一戒、沙彌等人結緣，再度踏上取經之路。

報導指，《後西遊記》在美術設計上從傳統古畫汲取靈感，同時融入西方繪畫的色彩與光影，並聘請專業歷史顧問協助把關畫面製作。製作團隊希望將傳統「西遊」題材，以AIGC方式轉化為長篇劇集。

值得注意的是，《後西遊記》也是「廣電21條」發布後，中國首部採取「邊製作、邊審核、邊播出」模式的劇集。報導稱，這種模式一方面縮短內容製作與播出周期，也能依據審核意見及觀眾回饋，動態調整後續劇情細節。

「廣電21條」是中國國家廣電總局2025年8月推出的《進一步豐富電視大屏內容促進廣電視聽內容供給的若干舉措》，內容包括取消電視劇40集上限、放寬古裝劇播出限制，並針對系列劇、季播劇等試行「邊審邊播、邊改邊播」等措施。