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音樂節被「摸胸」性騷擾？歌手陳粒：大家都喝了些酒

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音樂節被「摸胸」性騷擾？歌手陳粒：大家都喝了些酒

世界新聞網／輯
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陳粒（戴口罩者）疑似遭性騷後，對Ryan比中指。（取材自微博）
陳粒（戴口罩者）疑似遭性騷後，對Ryan比中指。（取材自微博）

中國歌手陳粒近日在音樂節現場，遭一名男性友人當眾摟抱、疑似被摸胸，影片曝光後引發熱議，陳粒更被拍到當場推開對方並豎中指反抗。事件延燒後，陳粒發文表示，涉事男子Ryan是自己的朋友，當晚大家都喝了些酒，對方事後已向她道歉，希望外界不要過度解讀，盼事件就此落幕。

近日流出的現場影片顯示，陳粒在阿那亞蝦米音樂節期間，遭Ryan當眾摟抱，並出現疑似觸碰胸部等越界肢體接觸。陳粒當場將對方推開，還豎起中指反抗，相關畫面曝光後迅速在網路引發討論，「Ryan性騷擾」、「陳粒疑似被性騷擾」等話題一度登上熱搜。

網友抨擊：「這是什麼垃圾朋友 幹什麼的」、「熟人的越界絕非玩笑，邊界感如此重要」。

事件發酵後，陳粒親自回應：「Ryan和我是朋友，音樂節當晚很開心，大家都喝了些酒。事發後他向我道歉了。」她認為，現場片段被衍生出許多過度解讀，因此希望事件到此為止，「勿牽連無關的人。沒後續咯。」

Ryan隨後也公開道歉，坦言自己當晚因喝多了而失態。他表示：「我們認識很多年，但再熟也不能越界，我已經跟陳粒道歉，也跟大家說聲抱歉，添麻煩了。」

據悉，Ryan是攝影師，也是王菲多年好友。

精華 FAQ

  • 網路流出的影片顯示，陳粒在阿那亞蝦米音樂節上遭男性友人Ryan當眾摟抱，過程中疑似出現觸碰胸部等越界動作，因而引發外界關注。

  • 畫面中可見陳粒立即將對方推開，並豎起中指反抗，顯示她對這類肢體接觸感到不舒服，也讓事件迅速在網路上發酵。

  • 陳粒表示對方是朋友，當晚大家都喝了些酒，Ryan事後已向她道歉，並希望外界不要過度解讀；Ryan也承認喝多失態，公開向陳粒與大眾致歉。

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