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為新劇漂白全部毛髮 關曉彤演活「月亮女孩」

娛樂新聞組／綜合報導
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關曉彤在「生逢其時」中漂淺全部頭髮、眉毛、睫毛，演出罹患白化症的女孩。(取材自微...
關曉彤在「生逢其時」中漂淺全部頭髮、眉毛、睫毛，演出罹患白化症的女孩。(取材自微博)

內娛不敢拍的題材，關曉彤拍了，年代大劇「生逢其時」官宣9月3日登陸央視一套黃金檔播出，愛奇藝同步播出；關曉彤褪去「國民閨女」的標籤，在劇中細膩的台詞、克制的表演，都讓人眼前一亮。

網易號報導，「生逢其時」改編自作家韓十三小說「近鄰」，故事扎根1990年代的北方青梧廠礦小鎮，齊家與曹家是相處數十年的老街坊，齊家接連生下三個女兒，最小女兒生來便患有白化症；反觀鄰居曹家，接連生下三個兒子，家庭圓滿，人人艷羨。自此，昔日親密的鄰里開始暗自攀比，在家長裡短的瑣碎裡，彆扭相伴數十年。

報導指出，劇版改編原著「鄰裡萌生換子念頭」的平淡設定，直接改成因醫院失誤，兩家新生兒意外抱錯，導致兩個主角長達30年的錯位人生。

關曉彤飾演的齊時，是溫柔堅韌的「月亮女孩」，天生白化症。她本是書香門第曹家的親生骨肉，卻陰差陽錯留在普通工人家庭，從小在旁人偏見中長大。王子奇飾演的曹信，是人人稱讚的優等生，本該平凡順遂的他，卻頂替了別人的人生，被困在嚴苛壓抑的菁英家庭，常年活在父親的高壓冷暴力之下。

報導稱，一個拚命想要合群、渴望被接納，一個被迫完美、常年壓抑自我；兩個被困在命運裡的少年，彼此救贖，成為了對方漫長歲月裡唯一的避風港。

「生逢其時」是內娛罕見將白化症群體作為核心主線的年代劇，為了演好這個角色，關曉彤漂淺全部頭髮、眉毛、睫毛，反覆打磨患者獨有的眼球震顫、弱視等細節，連監製滕華濤都忍不住誇讚。

「生逢其時」9 月3日央一播出 。 (取材自微博)
「生逢其時」9 月3日央一播出 。 (取材自微博)

精華 FAQ

  • 該劇已官宣將於9月3日登陸央視一套黃金檔播出，並同步在愛奇藝上線，屬於電視與網路雙平台播出，曝光度相當高。

  • 她飾演齊時，一位天生患有白化症的「月亮女孩」，原本是書香門第的親生骨肉，卻因醫院抱錯而在普通工人家庭長大。

  • 劇版把原著較平淡的換子念頭，改成醫院失誤導致新生兒抱錯，讓兩位主角展開長達30年的錯位人生，主題聚焦命運錯置與彼此救贖。

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