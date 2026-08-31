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謝婷婷曬視頻為哥慶生：外甥求抱抱 謝霆鋒一臉寵溺

娛樂新聞組／綜合報導
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外甥張開小手求抱抱，謝霆鋒眼裡滿是寵溺。(取材自Instagram)
外甥張開小手求抱抱，謝霆鋒眼裡滿是寵溺。(取材自Instagram)

8月29日是謝霆鋒46歲生日，妹妹謝婷婷在Instagram曬出一段溫馨視頻為其慶生。視頻中，謝霆鋒面對年幼的外甥張開小手求抱抱，他眼神滿是寵溺，一臉慈愛，表現與舞台上不羈形象截然不同。

據悉，謝霆鋒生日當晚是在山西太原演唱會現場，女友王菲並未現身，而是去河北應援女兒竇靖童的音樂節演出，不少網友調侃「王菲現在最愛的已不是男友、音樂，而是竇靖童與李嫣」。

謝婷婷曬出的視頻中可見，謝霆鋒跪在軟墊上與年幼外甥親密互動，面對孩子張開小手求抱抱，他眼神滿是寵溺。

據了解，謝婷婷此次為哥哥慶生並非發兄妹合照，而是早前家庭團聚時拍攝的舅甥互動片段，配文簡單寫道「Happy birthday，哥」。這段視頻記錄了謝霆鋒陪外甥玩耍、餵薯條等生活化場景，被網友評價「謝霆鋒眼神溫柔得能掐出水」。

謝婷婷與謝霆鋒相差兩歲，自幼感情深厚，目前謝婷婷定居加拿大，謝霆鋒則忙於巡演，兄妹兩人雖相隔萬里且，但每年生日謝婷婷都會準時送上祝福。

謝霆鋒46歲生日這天，是他出道將近30年來頭一回在太原開個人演唱會，也是生日專場，吸引5萬粉絲到場。謝霆鋒在台上唱了兩個半小時，沒提一句生日的事，現場粉絲仍為他唱了生日歌，讓他感動得熱淚盈眶；他在台上感慨說，27年前的同一天，也是他的首場演唱會，唱到「謝謝你的愛1999」時，他啞著嗓子說：「有你們就足夠了。」

這也讓許多網友不禁聯想，謝霆鋒演唱會生日專場卻不見女友王菲到場，王菲反而選擇前往阿那亞支持女兒竇靖童的音樂節演出，調侃「王菲現在最愛的不是男友、音樂，而是竇靖童與李嫣。」也有網友認為，在王菲心裡，她和謝霆鋒年過半百感情穩定，已經不需要表現得特別的愛，反倒是兩個女兒正需要母親的陪伴。

謝婷婷曬甥舅互動。(取材自Instagram)
謝婷婷曬甥舅互動。(取材自Instagram)

精華 FAQ

  • 她並未直接曬兄妹合照，而是在Instagram分享一段家庭團聚時拍下的舅甥互動視頻，並簡單寫下「Happy birthday，哥」，以溫馨生活片段為哥哥送上生日祝福。

  • 畫面裡謝霆鋒跪在軟墊上陪孩子玩耍，面對外甥張開小手求抱抱，他眼神充滿寵溺，還有餵薯條等生活化互動，整體氣氛顯得非常親切柔和。

  • 謝霆鋒在山西太原舉行生日專場演唱會，現場有5萬粉絲到場；王菲則沒有現身，而是前往河北或阿那亞支持女兒竇靖童的音樂節演出，因此引來網友討論。

李嫣 王菲 謝霆鋒

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