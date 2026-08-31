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景甜風波最大苦主…不是張繼科 可能是33歲未婚張彬彬

娛樂新聞組／綜合報導
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景甜(左)與張彬彬合演的「龍骨焚箱」因景甜的感情糾紛，出現撤檔疑慮。(視頻截圖)
景甜(左)與張彬彬合演的「龍骨焚箱」因景甜的感情糾紛，出現撤檔疑慮。(視頻截圖)

波場創始人孫宇晨與女星景甜的感情糾紛鬧得滿城風雨，兩人名聲多少都受到了衝擊，景甜的前男友張繼科也被揪出來點評，但這場鬧劇裡真正倒楣的，恐怕是和景甜合作過兩部戲、33歲未婚的演員張彬彬，他什麼都沒幹，新劇的播出卻可能受牽連。

綜合媒體報導，張彬彬與景甜最讓觀眾熟悉的合作，是2021年播出的「司藤」。該劇播出後熱度不俗，全網播放量超過44.6億次，兩人戲裡互動親密，戲外也曾有不少互動，一度讓部分觀眾猜測兩人是否假戲真做，也累積大批CP粉。

多年後，兩人再次搭檔改編自尾魚同名小說的「龍骨焚箱」，還召集了「司藤」原班人馬，由李木戈執導。這部劇剛取得上線許可，原本已進入播出前的宣傳階段，沒想到爆出景甜與孫宇晨的感情糾紛，不少網友擔心：「景甜出這事，劇還能不能播？」

截至目前，「龍骨焚箱」尚未傳出平台撤檔或延期，只是新劇尚未播出，主演之一的私人感情糾紛先成為外界焦點，確實讓這部作品後續排播、宣傳增添變數。

對張彬彬來說，自己老老實實拍戲，卻因為搭檔的私事受到影響，也反映出當下娛樂圈最真實也最無奈的現狀。

景甜 張繼科

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