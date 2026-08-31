景甜捲代孕風波後露面 3壯漢陪逛街 「皮膚白到發光」

景甜被直擊由壯漢包圍逛街。(取材自微博)

大陸女星景甜 與孫宇晨的財產糾紛、代孕風波持續延燒，不少網友聲援景甜，並擔心她的情緒可能受此影響。不過8月29日有網友稱看到景甜在廣東萬象匯商場悠閒逛街，穿著全身上下總計超過3萬元（人民幣，下同）的行頭，一邊走路一邊吃糰子，身旁至少有3名壯漢保鏢陪同，身形看起來較消瘦，但「皮膚白到發光」，似乎並未受事件影響。不過也有說法稱景甜逛街是在孫宇晨發文前，目前未獲進一步證實。

景甜被直擊由壯漢包圍逛街，一邊逛一邊吃糰子。(取材自微博)

幣圈富豪孫宇晨8月27日控告女星景甜並求償歸還3000多萬元「彩禮」，同日再發6000字長文「我的女友景甜」曝光兩人交往細節，並提及「天價卵子」引發爭議。不少人擔心景甜狀態之際，29日有網友稱看到景甜在廣東萬象匯商場逛街，當天她以休閒造型現身，綁著馬尾，一邊走路一邊吃糰子，身旁至少有3名壯漢保鏢陪同，身形看起來較消瘦。

原PO在社媒描述，稱前幾天在廣東萬象匯偶遇景甜，「第一眼只覺得這個女生氣質好，皮膚白到發光，穿搭簡簡單單卻有氛圍感，我當時心裡咯噔一下這不會是景甜吧，人走過去之後我才後知後覺反應過來。」

據網友點評，當天景甜身穿MIU MIU藏青色Polo衫搭配同品牌百褶裙，手提THE ROW卡其色包，三樣單品合計約3萬2000餘元。

8月28日，景甜曾素顏現身機場，面對跟拍沒有迴避或動怒，大方摘掉墨鏡微笑打招呼，並禮貌回應「私人行程，別拍了謝謝」。有網友評價這份坦然「比任何書面聲明都有說服力」。之後她還在小號曬出素顏吃早餐的Vlog。

有網友留言，如果景甜逛商場是在孫宇晨發長文後，那麼總體來看，儘管身形消瘦不少，但整體狀態從容，沒有刻意躲避鏡頭，也沒有被輿論壓力所裹挾的憔悴感或面露愁容。

景甜。(取材自微博)

景甜被直擊由壯漢包圍逛街。(取材自微博)