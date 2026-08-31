63歲葉童「中餐廳」打工濕身 被讚：不擺前輩架子

葉童在綜藝「中餐廳10」中，因主動承擔雜活、全程不抱怨獲好評。（取材自微博）

63歲的葉童 近日在綜藝節目「中餐廳10」中，因主動承擔雜活、全程不抱怨而備受好評，一句「不用做運動就可以出汗」的高情商回應更引爆社交網路。有網友爆料稱她為此節目推掉了3個商演，直接損失約200萬元（人民幣，下同），還並主動要求剪輯師刪掉她所有幹活的鏡頭，讓不少網友認為她用行動打破了「前輩擺譜」的刻板印象，相關話題累計閱讀量超億次。

據網易報導，葉童在錄製「中餐廳10」前說想當「雷厲風行的老闆娘」，但實際一到餐廳就開啟了「全自動打工模式」，主動清洗水池、擦拭檯面、整理食材、迎賓帶客、端盤倒酒，甚至光腳踩地上擦油汙死角。幹活17天，同場嘉賓林述巍回憶，葉童每天7點就到廚房，別人沒碰的油汙死角她全都擦完了才喊人；許茹芸則說，她收工後還會洗大家亂扔的圍裙。

因為幹活多，葉童的衣服被汗水浸濕，面對他人關心「衣服都汗濕了」，她回以「太好了，不用做運動就可以出汗。」被網友稱為「教科書級高情商回答」。她還在離別時對所有人說「自己啥也沒幹，全程被男生寵著。」把功勞全讓給同伴，這種「事我全扛，光環你來拿」的處事風格頗獲觀眾好評，認為她展現了真正的「大牌」不是靠資歷擺架子，而是靠行動贏得尊重的風範

有網友說，在娛樂圈，資深藝人參加綜藝往往被默認享受特殊待遇，但葉童全程親力親為，不挑活、不矯情。她不會做菜，就主動承擔洗碗工和衛生工作，並幽默調侃「洗碗工很重要」，用行動打破了「前輩擺譜」的刻板印象。相關視頻衝上了熱搜，據微博公開討論，相關話題累計閱讀量超億次，單條視頻播放量破千萬，葉童成為該季節目口碑最突出的嘉賓之一。

隨即有網友爆料，稱葉童主動要求剪掉所有她在節目中幹活鏡頭，不要特寫、不要故事線，理由是「不想讓人覺得她在搶活幹。」並指因此推掉了3個商單，直接損失約200萬元。但這一說法尚未得到葉童本人或節目組的官方確認。