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梅艷芳母親102歲驟逝 3名子女皆壯年癌逝 母子為鉅額遺產決裂畫句點

梅艷芳母親102歲驟逝 3名子女皆壯年癌逝 母子為鉅額遺產決裂畫句點

記者陳穎／即時報導
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梅艷芳在舞台上的風采格外令樂迷懷念。（本報系資料照）
梅艷芳在舞台上的風采格外令樂迷懷念。（本報系資料照）

香港已故天后梅艷芳的母親覃美金（梅媽）30日傳出離世消息，享嵩壽102歲。據港媒報導，梅媽疑似在進食時發生鯁食意外，隨後昏倒並被緊急送醫，最終搶救無效。隨著梅媽離世，纏繞梅家超過20年的遺產爭議，也再度成為外界關注焦點。

梅艷芳於2003年因子宮頸癌病逝，終年40歲。由於她生前對家人的財務狀況有所顧慮，因此早已為身後遺產做好安排，透過信託基金管理財產，並非一次性將巨額遺產交由母親處理，而是採取每月發放生活費的方式。

據悉，梅艷芳身後遺產當年約值3500萬港幣（約446.3萬美元），後來隨著資產增值，至2017年已達7500萬港幣（約956.5萬美元）。梅媽最初每月可領取7萬港幣生活費，之後因生活及醫療等需求，多次向法院申請調高金額，生活費一路增加至25萬港幣。

梅家的遭遇除了長年不斷的遺產糾紛，也有令人唏噓的家族悲劇。梅媽一生育有2子2女，其中3名子女都在壯年時期因癌症離世。長女梅愛芳於2000年因子宮頸癌病逝，3年後妹妹梅艷芳也因同類疾病離開人世；次子梅德明則於2015年因喉癌去世。短短10多年接連失去3名子女，對梅媽而言無疑是沉重打擊。

在梅家成員相繼離世後，梅媽與唯一在世的兒子梅啟明關係也曾陷入僵局。2022年，梅啟明籌拍電影「梅艷芳」並與電影公司發生法律爭議期間，梅媽曾發表聲明，宣布與兒子斷絕母子關係，更批評兒子過度看重金錢，並停止提供生活費，母子關係降至冰點。

如今梅媽傳出死訊，梅啟明稍早接受港媒查詢時，表示自己並不知情，並透露親戚早已失去聯絡，過去聘請的傭人也已被解僱。當被問及是否會前往見母親最後一面時，他回應：「人都已經走了，還能怎樣！」不過隨後仍搭乘計程車前往醫院了解情況。

根據梅艷芳生前留下的遺囑安排，在扣除相關費用後，信託基金剩餘資產將於梅媽離世後捐予妙境佛學會。從梅艷芳2003年離世，到梅媽如今走完102歲人生，這場延續20多年的遺產風波，也終於隨著梅媽離世迎來最後一章。

精華 FAQ

  • 港媒報導，梅媽疑似在進食時發生鯁食意外，之後昏倒被緊急送醫，但最後仍搶救無效離世，享嵩壽102歲。

  • 梅艷芳生前透過信託基金管理遺產，並未一次性把巨額財產交給母親，而是改為每月發放生活費，初期為7萬港幣，後來多次調高。

  • 梅媽一生育有2子2女，其中3名子女都在壯年因癌症離世，家族長年承受喪親之痛；如今梅媽離世，也象徵這場延續20多年的風波告終。

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