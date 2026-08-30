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景甜風波最大苦主不是張繼科？ 33歲男明星被點名

娛樂新聞組／即時報導
景甜與張彬彬合演的「龍骨焚箱」因景甜的感情糾紛，出現撤檔疑慮。（視頻截圖）
景甜與張彬彬合演的「龍骨焚箱」因景甜的感情糾紛，出現撤檔疑慮。（視頻截圖）

波場創始人孫宇晨與女星景甜的感情糾紛鬧得滿城風雨，兩人的名聲多少都受到了衝擊，景甜的前男友張繼科也被揪出來點評，但這場鬧劇裡真正倒楣的，恐怕是和景甜合作過兩部戲、33歲未婚的演員張彬彬，他什麼都沒幹，新劇的播出卻可能受牽連。

綜合媒體報導，張彬彬與景甜最讓觀眾熟悉的合作，是2021年播出的「司藤」。該劇播出後熱度不俗，全網播放量超過44.6億次，兩人戲裡互動親密，戲外也曾有不少互動，一度讓部分觀眾猜測兩人是否假戲真做，也累積大批CP粉。

多年後，兩人再次搭檔改編自尾魚同名小說的「龍骨焚箱」，還召集了「司藤」原班人馬，由李木戈執導。這部劇取得上線許可後，原本已進入播出前的宣傳階段，沒想到爆出景甜與孫宇晨的感情糾紛，不少網友擔心：「景甜出這事，劇還能不能播？」

截至目前，「龍骨焚箱」尚未傳出平台宣布撤檔或延期，只是新劇尚未播出，主演之一的私人感情糾紛先成為外界焦點，也讓這部作品的後續宣傳增添變數。

對張彬彬來說，自己老老實實拍戲，卻因為搭檔的私事受到影響，也反映出當下娛樂圈最真實也最無奈的現狀。

精華 FAQ

  • 報導認為最倒楣的不是張繼科，而是與景甜合作過兩部戲的33歲演員張彬彬。因為他本身未涉風波，卻可能被搭檔的私人糾紛波及新劇宣傳。

  • 兩人最受熟知的合作是2021年播出的《司藤》，後來又再次搭檔改編自尾魚小說的《龍骨焚箱》，且該劇還集結《司藤》原班人馬與李木戈執導。

  • 截至目前，媒體指出《龍骨焚箱》尚未傳出平台宣布撤檔或延期，但由於景甜的感情糾紛成為焦點，讓這部原本進入宣傳階段的新劇後續走向多了變數。

景甜 張繼科

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