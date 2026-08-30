我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

19.5萬月租LA豪宅 科技富豪身分成謎

陳坤直播變憔悴 坦言生病瘦5公斤 兒生母謎團又被翻出

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳坤主演的武俠劇「金色」近日開播。(取材自微博)
陳坤主演的武俠劇「金色」近日開播。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳坤直播宣傳新劇時素顏現身，因明顯消瘦與憔悴引發關注。
  • 重點二：他坦言前段時間生病，體重掉了約5公斤，目前仍在北京休養。
  • 重點三：近況曝光後，兒子陳尊佑生母身分與過往傳聞再度被外界翻出。

50歲大陸男星陳坤近日為主演武俠新劇「金色」現身直播宣傳，卻因明顯消瘦引發關注。與陳坤搭檔的辛芷蕾一看到他便察覺有些情況，陳坤也沒有避諱，坦言前段時間生過一場病，體重因此掉了約5公斤，目前仍在北京休養，暫時沒有進組拍戲計畫。

直播中，陳坤以素顏現身，臉部輪廓比過往更加削瘦，鬢角白髮也相當明顯，略顯憔悴的模樣讓粉絲十分心疼。不過，他本人反以輕鬆態度面對，甚至笑著表示「生病太好了，我瘦了10斤(5公斤)」，用幽默方式化解現場氣氛。

其實，這並非陳坤第一次因健康狀態受到關注。今年3月，他現身倫敦時裝周期間，因連續工作近48小時，過度疲憊下，導致自我介紹時出現口誤，相關片段被網路二次剪輯後，甚至衍生出「被替換」等荒誕傳聞。陳坤當時還在微博自我調侃，面對外界揣測也曾笑稱「我還活著呢」。

隨著這次近況曝光，網友也再次翻出陳坤多年來備受關注的私人生活話題，其中最神秘的便是兒子陳尊佑的生母身分。據了解，陳坤2002年迎來兒子，當時他才26歲，事業尚在起步階段。孩子身分一度引發外界各種猜測，陳坤直到2007年才公開承認兒子是親生，但始終沒有透露孩子母親的身分。

多年來，周迅、何琳等人都曾被捲入相關傳聞，陳坤本人則多次否認不實說法。2011年，他在自傳「突然就走到了西藏」中曾提及，孩子母親是圈外普通女性，兩人曾有過一段感情，後來因現實因素分開；由於對方不希望曝光，他選擇尊重並替她守住隱私。

一場病讓50歲的陳坤暫時放慢腳步，也讓外界再次看見明星光環之外的普通一面。

精華 FAQ

  • 他以素顏狀態現身直播，臉部明顯消瘦、鬢角白髮也更突出，整體看起來較為憔悴，因此立刻引發粉絲與網友注意。

  • 他坦言前段時間生過一場病，體重因此少了約5公斤，並表示目前仍在北京休養，暫時沒有進組拍戲的計畫。

  • 除了健康狀況外，陳坤兒子陳尊佑的生母身分再次成為焦點，過去關於周迅、何琳等人的傳聞也被重新提起，但他始終未公開母親真實身分。

微博 周迅

上一則

85歲肥皂劇女星唐娜米爾斯開OnlyFans專頁 月入6位數

下一則

觀影說劇／蒼井優「T恤乾了為止」熱播 點擊近3000萬次

延伸閱讀

武俠迷必追…「金色」荒漠飆戲 辛芷蕾孤女復仇吸睛

武俠迷必追…「金色」荒漠飆戲 辛芷蕾孤女復仇吸睛
不倫11年… 韓「最強小三」金珉禧產後攜子 1家3口高調現身

不倫11年… 韓「最強小三」金珉禧產後攜子 1家3口高調現身
減重、管理皮膚…趙露思帥爸拍戲 網：像這兩男星合體

減重、管理皮膚…趙露思帥爸拍戲 網：像這兩男星合體
趙露思「無戲可拍」轉幕後 工作室一口氣買下9部影視IP

趙露思「無戲可拍」轉幕後 工作室一口氣買下9部影視IP

熱門新聞

劉嘉玲在社交平台分享為Anna慶生的派對大合照，梁朝偉、張學友同框狀態極佳。（取材自Instagram@carinalau1208）

「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽

2026-08-25 21:53
劉嘉玲曬出梁朝偉開車一起外出的照片。圖／摘自carinalau1208 IG

梁朝偉現身車聚「神獸級」保時捷跑山 載劉嘉玲的是另一台

2026-08-22 21:33
謝玲玲(右)離婚後仍和「前婆婆」林余寶珠關係密切。（取材自IG）

王祖賢當小三鬧離婚 婆婆怒挺大咖女星 31年後仍是「永遠媳婦」

2026-08-22 19:29
趙麗穎身體狀況亮紅燈。(摘自微博)

趙麗穎突發身體不適 已抵現場仍無法登台

2026-08-25 19:47
張曼玉(左)透過社交平台分享自製檸檬水過程。（取材自小紅書）

張曼玉享受法式慢生活…38度高溫自製檸檬水 網友羨慕了

2026-08-22 03:00
網友感慨，景甜人美又演技好，但感情路卻屢屢受挫。(取材自微博)

景甜情史被起底…「第一任男友」衝熱搜 網友嘆：戀愛像渡劫

2026-08-27 22:43

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照