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丁禹兮洞房吻戲 捋頭髮、親額頭…全靠導演的小抄

娛樂新聞組／綜合報導
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「花開錦繡」中，丁禹兮(右)與鄧恩熙的洞房吻戲引發網友熱議。(取材自微博)
「花開錦繡」中，丁禹兮(右)與鄧恩熙的洞房吻戲引發網友熱議。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：丁禹兮在《花開錦繡》吻戲引發熱議，戲外反應害羞反差圈粉。
  • 重點二：導演鄧科準備A4吻戲小抄，細列捋髮、親額頭到親嘴流程。
  • 重點三：丁禹兮商業價值上升，傳演唱會為光線帶來約1.9億元收入。

新生代男神丁禹兮近期人氣持續攀升，主演古裝劇「花開錦繡」中，與鄧恩熙的洞房吻戲更成為討論焦點。日前主創團隊進行「陪看直播」，當大銀幕播出兩人激吻名場面時，丁禹兮的反應卻與戲裡判若兩人，只見他下意識把眼鏡移開，眼神四處閃躲，甚至害羞到臉頰泛紅。「戲裡狂親、戲外純情」的反差萌意外圈粉，關鍵字「可太喜歡看丁禹兮吻戲reaction了」登上熱搜。

花絮中，導演鄧科為了讓吻戲呈現不同層次，還特別列出一張A4紙「動作小抄」，從「捋頭髮」、「親額頭」一路安排到「親嘴」，每個細節都寫得清清楚楚。這張吻戲流程表曝光後，讓網友忍不住笑稱導演「像貓咪一樣細膩」，也意外成為劇集另一個話題。

丁禹兮今年接連靠「南部檔案」、「花開錦繡」累積高人氣，漲粉超過百萬，目前又與「百花殺」孟子義合作偶像劇「愛在無盡夏」，工作邀約接連不斷。

人氣走高之餘，丁禹兮的商業價值也受到關注。近日其經紀公司光線傳媒公布上半年財報，相關數據顯示，丁禹兮舉辦演唱會帶來約1.9億元人民幣收入，約占公司上半年總收入一半以上，成為公司重要的營收來源。據悉，光線傳媒目前也為丁禹兮成立兩間公司，雙方維持深度合作，外界因而解讀，他在公司的定位已不只是一般簽約藝人，合作模式也更為緊密。

如今，隨著他的合約恐在明年迎來重要節點，未來究竟會選擇延續現有合作，還是進一步建立自己的演藝版圖，成為外界關注焦點。

精華 FAQ

  • 因為戲中他大膽激吻，戲外看名場面卻害羞閃躲、臉頰泛紅，形成強烈反差，讓「戲裡狂親、戲外純情」的形象迅速吸睛並帶動討論。

  • 他特地拿出一張A4紙寫成「動作小抄」，把吻戲節奏分成捋頭髮、親額頭、再到親嘴等步驟，讓情感層次更清楚，也成為網友熱議花絮。

  • 他靠《南部檔案》《花開錦繡》累積高人氣，漲粉超過百萬，還與孟子義合作新劇；此外，傳出他演唱會替光線帶來約1.9億元收入，合約走向也備受關注。

丁禹兮

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