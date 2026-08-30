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孫千穿馬標仿品被抓包 網沒罵反讚：終於拍出普通人的窮

娛樂新聞組／綜合報導
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孫千飾演的女主角尚之桃在劇中穿著一件仿品Polo衫。(取材自微博)
孫千飾演的女主角尚之桃在劇中穿著一件仿品Polo衫。(取材自微博)

都市職場劇「早春晴朗」近日開播，沒想到女主角一件不起眼的條紋Polo衫，意外成為話題。劇中，孫千飾演的女主角尚之桃面試時穿著一件胸前有「小馬標」的Polo衫，眼尖網友發現這件衣服疑似是仿品。原本以為會被吐槽服化道「翻車」，沒想到獲讚，「終於把普通人的窮拍出來了」。

香港01報導，「早春晴朗」講述22歲的北漂女孩尚之桃大學畢業後離開家鄉到北京求職，誤打誤撞進入頂尖廣告公司。第一集面試時，她特別挑選一件自己認為「能撐場面」的Polo衫，沒想到衣服上的品牌標誌卻成了觀眾放大檢視的焦點。

不少網友第一時間認為劇組服裝出了問題，質疑都市劇連一件正版衣服都借不到。不過，隨著討論延燒，風向逐漸轉變。觀眾認為，對一名剛畢業、收入有限的年輕人來說，穿不起動輒千元人民幣以上的名牌並不奇怪，但初入職場又難免希望自己看起來體面，仿品反而符合角色的經濟條件與心理狀態。

劇組也沒有迴避爭議，反而順勢替服裝設定補上一層情感。角色社群帳號「尚之桃_Flora」發文表示，「媽媽在老家商場給我買的衣服，真的給我帶來了好運」，把原本的品牌真偽問題，轉化成母親替女兒挑選面試服裝的心意。這個回應迅速扭轉輿論。

精華 FAQ

  • 因為她在面試戲中穿了一件胸前有小馬標的Polo衫，眼尖網友認為疑似是仿品。原本外界以為會被罵服化道翻車，沒想到話題反而延伸成對角色處境的討論。

  • 不少觀眾認為，22歲剛畢業的北漂女孩收入有限，穿不起名牌很合理，但又想在面試時看起來體面。仿品設定因此更貼近角色的經濟狀況與心理狀態。

  • 劇組沒有迴避，而是透過角色社群帳號補充設定，寫成媽媽在老家商場替女兒買的衣服，還表示這件衣服帶來好運。此舉把真偽爭議轉化為親情敘事。

香港

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