王菲罕見帶小女兒李嫣當「親友團」 與竇靖童隔空合唱
王菲罕見帶著小女兒李嫣現身河北秦皇島阿那亞蝦米音樂節，為登台演出的大女兒竇靖童捧場，兩人在台下跟隨音樂哼唱、鼓掌，成為最引人注目的「專屬親友團」。55歲的王菲素顏出鏡，在台下與竇靖童母女「隔空合唱」，有網友說王菲唱到激動處還拭淚，還和李嫣不時躲鏡頭。20歲的李嫣用手機給姊姊拍照錄像，和媽媽有說有笑，母女三人互動溫馨。當天恰逢謝霆鋒46歲生日，王菲選擇陪伴女兒也引發大量討論。
當天，王菲身穿寬鬆V領T恤配黑色短褲和長靴，近乎素顏、墨鏡遮面，打扮隨意鬆弛，和普通觀眾無異。李嫣戴口罩，紮高馬尾，身高已近175cm，清冷氣質與王菲如出一轍。演出前一日就有網友在阿那亞麵館偶遇母女倆就餐，看來是提前抵達為演出做準備。
竇靖童在台上演唱時，王菲在台下跟著節奏搖頭晃腦、投入哼唱，被形容為母女「隔空合唱」，唱到動情處，她還輕輕擦拭眼角的淚水。音樂節大屏幕切到觀眾席時，王菲下意識低頭躲避甚至直接趴下，李嫣也同步蹲下躲閃，同行的宋妍霏則後退躲避，三人「四處逃竄」的畫面被網友戲稱「社恐基因遺傳」。王菲還輕聲對周圍觀眾說：「不要拍了，大家看演出吧。」
20歲的李嫣站在母親身旁，用手機給姊姊拍照、錄像，和媽媽有說有笑，互動溫馨。
王菲母女同框畫面被網友偶遇拍下並放上網，迅速在網上引起熱議，眾多網友紛紛表示，「王菲和李嫣堪稱是竇靖童的『頭號粉絲』，這鬆馳感真是絕了」，「帶著小女兒去看大女兒的演出，王菲也太幸福了」，「狀態真好。躲鏡頭的樣子好可愛啊」，「真正的天后基因不需要刻意裝扮，一眼就能識別出是同一個家庭。」
而當天恰逢謝霆鋒46歲生日，照片顯示王菲未前往其所在地，而是選擇陪伴女兒，這一細節引發大量討論。
王菲罕見帶著小女兒李嫣到河北秦皇島阿那亞蝦米音樂節，主要是替登台的竇靖童捧場。她在台下跟著節奏哼唱、鼓掌，還被拍到投入到疑似拭淚。 李嫣站在王菲身旁，用手機替竇靖童拍照錄像，並和媽媽有說有笑。三人同框時自然又溫馨，還一起躲鏡頭，讓外界感受到少見的家庭互動。 除了王菲與李嫣少見公開陪伴竇靖童演出，當天又剛好是謝霆鋒46歲生日，王菲選擇陪女兒而非前往對方所在地，因而引發大量網友討論。
精華 FAQ
王菲罕見帶著小女兒李嫣到河北秦皇島阿那亞蝦米音樂節，主要是替登台的竇靖童捧場。她在台下跟著節奏哼唱、鼓掌，還被拍到投入到疑似拭淚。
李嫣站在王菲身旁，用手機替竇靖童拍照錄像，並和媽媽有說有笑。三人同框時自然又溫馨，還一起躲鏡頭，讓外界感受到少見的家庭互動。
除了王菲與李嫣少見公開陪伴竇靖童演出，當天又剛好是謝霆鋒46歲生日，王菲選擇陪女兒而非前往對方所在地，因而引發大量網友討論。
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