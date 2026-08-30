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王一博征服白朗峰、曬傷帥臉 粉絲：只有他會糟蹋自己

娛樂新聞組／綜合報導
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王一博全臉曬傷。（取材自微博）
王一博全臉曬傷。（取材自微博）

王一博日前在個人Instagram（IG）帳號發布6張原相機自拍，配文「Flow with nature」，其中還包括他在雪地以及全臉曬傷的照片。網友們充當偵探，根據他發的照片一一解碼，最終從照片背景中的的一個字「MONT-BLANC」標識，確認他在今年4月就已低調登頂了白朗峰（又譯「勃朗峰」）。王一博臉部嚴重曬傷的素顏自拍照讓大批粉絲直呼心疼，但也調侃只有他自己敢這樣「糟蹋」帥氣的臉龐。

王一 博在個人IG上發布了6張素顏自拍照，照片中他的裝備像是在高山上，由於他僅發了一句「Flow with nature」，背景音樂選用Hollow Coves的「Coastline」，大批網友和粉絲紛紛展開一場解碼狂歡，藉由比對照片想找出王一博究竟身在何處，直到有人發現其中一張，全副登山裝備的王一博背後一棟建築出現了「MONT-BLANC」標識。

由於照片背景具體指向阿爾卑斯山脈，再對照今年4月他在法國霞慕尼登山滑雪時曾要求偶遇路人保密，粉絲據此確認他在今年4月悄悄登頂了白朗峰，而且玩得盡興還把臉曬傷了。

從照片看來，王一博全臉曬傷脫皮，大批粉絲直呼心疼，不過有粉絲發現，王一博的防曬脖套戴反了，研判可能因此導致高海拔雪地的紫外線直接曬傷了臉部，形成獨特的「分層」效果。有網友留言調侃，笑稱只有他自己敢這樣「糟蹋」帥氣的臉龐，也稱讚他非常率真、無懼素顏，曬傷是他「驕傲的勳章」。

白朗峰（Mont Blanc）位於法國與義大利交界處，海拔約4805.59米，是阿爾卑斯山脈最高峰、西歐最高峰。高海拔雪地紫外線極強，終年積雪，法語意為「白色之山」。

這並非是王一博首次高海拔挑戰，此前他已登頂青海崗什卡雪峰（海拔5005米）、參與西藏仁龍巴冰川保護行動，並在「探索新境」系列紀錄片中完成懸崖過夜、雨林探險等，持續低調投入戶外探索，不將愛好用作宣傳，被粉絲稱為「內娛最有種的男人」。

王一博8月29日晚在個人IG發出的自拍照。（取材自微博）
王一博8月29日晚在個人IG發出的自拍照。（取材自微博）

王一博8月29日晚在個人IG發出的自拍照。（取材自微博）
王一博8月29日晚在個人IG發出的自拍照。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他發布6張原相機素顏自拍，搭配「Flow with nature」與自然系配樂，背景又疑似在高山地帶，讓粉絲開始從照片細節推測他的所在地。

  • 有人從照片背景中發現「MONT-BLANC」字樣，再對照他4月在法國霞慕尼登山滑雪的行程，推斷他當時已悄悄登上白朗峰。

  • 照片中他全臉曬傷脫皮，粉絲既心疼又調侃他連帥臉都敢「糟蹋」；也有人認為防曬脖套戴反，才讓高海拔紫外線直接曬傷臉部。

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