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漂淺頭髮、眉毛、睫毛 關曉彤拍了影視圈不敢拍的題材

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關曉彤主演的「生逢其時」未播先火。 （取材自微博）
關曉彤主演的「生逢其時」未播先火。 （取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《生逢其時》改檔央視一套黃金檔，愛奇藝同步獨播。
  • 重點二：劇集聚焦白化症群體，改編成兩家嬰兒抱錯的錯位人生。
  • 重點三：關曉彤素顏演出並漂淺髮眉睫毛，獲監製與觀眾好評。

內娛不敢拍的題材，關曉彤拍了。原本定檔9月26日登陸央視八套黃金檔的年代大劇「生逢其時」，最近正式官宣9月3日登陸央視一套黃金檔播出，愛奇藝同步全網獨播；關曉彤褪去「國民閨女」的標籤，在劇中細膩的台詞、克制的表演，都讓人眼前一亮。

網易號報導，「生逢其時」未播先火，愛奇藝站內預約突破396萬，無數觀眾早早蹲守開播。這部質感滿滿的年代劇，改編自作家韓十三的現實向小說「近鄰」。故事扎根90年代的北方青梧廠礦小鎮，齊家與曹家是相處數十年的老街坊，鄰裡和睦，相互照拂，但兩家人的命運，從孩子出生那天起，徹底改寫。

據報導，齊家接連誕下三個女兒，最小的女兒生來便患有白化症；一身異於常人的白皙樣貌，讓這個孩子從落地開始，就注定要活在旁人異樣的目光與議論中。反觀鄰居曹家，接連生下三個兒子，家庭圓滿，人人艷羨。巨大的落差之下，齊家父母一度心生糾結，甚至動過和曹家調換孩子的念頭；這份遺憾與心結，終究埋在了兩家人心底。

自此，昔日親密的鄰里，開始暗自攀比、彼此較勁，在家長裡短的瑣碎裡，彆扭相伴數十年。

報導指出，相比於原著平淡細膩的生活化敘事，劇版摒棄了原著「鄰裡萌生換子念頭」的平淡設定，直接升級核心劇情：因醫院工作失誤，兩家新生兒意外抱錯，一場無心的差錯，換來兩個主角長達30年的錯位人生。

關曉彤飾演的齊時，是溫柔堅韌的「月亮女孩」，天生白化症。她本是書香門第曹家的親生骨肉，卻陰差陽錯留在普通工人家庭，從小在市井煙火、旁人偏見中倔強長大。

王子奇飾演的曹信，是人人稱讚的完美優等生。本該平凡順遂的他，卻頂替了別人的人生，被困在嚴苛壓抑的精英家庭，常年活在父親的高壓冷暴力之下，從未擁有過真正的自我。

報導稱，一個拚命想要合群、渴望被接納，一個被迫完美、常年壓抑自我；兩個被困在命運裡的少年，互為鄰里、彼此救贖，成為了對方漫長歲月裡唯一的避風港。

更難得的是，劇集極具溫度與格局。它是內娛少有的，將白化症群體作為核心主線刻畫的年代劇；不消費苦難、不刻意賣慘，只是平靜真實地展現他們的生活困境與內心倔強。

報導說，為了演好這個角色，關曉彤全程素顏出鏡，漂淺全部頭髮、眉毛、睫毛，反覆打磨患者獨有的眼球震顫、弱視等細節。連監製滕華濤都忍不住誇讚。

關曉彤把齊時的敏感、倔強與溫柔，演繹得淋漓盡致，再加上郭濤、劉琳、郭曉東一眾老戲骨加持，全員演技派陣容，90年代廠礦場景實景復刻，年代質感直接拉滿。

「生逢其時」9 月3日央一開播 。 （取材自微博）
「生逢其時」9 月3日央一開播 。 （取材自微博）

精華 FAQ

  • 原本定檔9月26日上央視8套黃金檔，後來正式改為9月3日登陸央視1套黃金檔播出，並由愛奇藝同步全網獨播，開播前已累積很高期待。

  • 因為它把白化症群體放進年代劇主線，不是消費苦難或刻意賣慘，而是平靜描寫他們在偏見、生活壓力與自我認同中的真實處境。

  • 她全程以素顏出鏡，還漂淺頭髮、眉毛、睫毛，並反覆琢磨白化症患者的眼球震顫、弱視等細節，讓角色的敏感、倔強與溫柔更有說服力。

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