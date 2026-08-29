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交往過7年…孫宇晨前女友喊話景甜 「教妳洗內褲」

中國新聞組／北京30日電
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孫宇晨前任曾穎，曝曾被逼手洗孫的內褲七年。（取材自X平台）
孫宇晨前任曾穎，曝曾被逼手洗孫的內褲七年。（取材自X平台）

幣圈話題人物孫宇晨，近日爆出將中國知名女星景甜及其父母告上法庭，追討高達3000萬元人民幣(約417萬美元)的「彩禮」，引發熱議。而與孫宇晨一起打拚、相戀7年遭拋棄的前女友曾穎，亦在社交平台痛爆舊情「豪門洗褲史」，並隔空喊話景甜：「教你洗內褲。」另外，網傳曾穎曝光「孫宇晨和谷愛凌聊天紀錄」，曾穎28日痛斥造謠；微博官方帳號也通報，該爆料帳號透過AI等方式炮製虛假信息，已遭關閉帳號。

綜合香港01、蓬勃新聞報導，日本早稻田大學畢業的曾穎自2017年創業初期便陪伴孫宇晨左右，不僅傾盡積蓄支持男方事業，還曾註冊220個社交平台小號刷好評、撰寫文案。她爆料，創業期間自己曾因吃沙拉度日導致營養不良暈倒，卻被男方以「美國醫療費太貴」為由拒絕送醫。

曾穎還透露，孫宇晨曾以「幫忙洗內褲就結婚，不洗就分手」測試另一名前女友，對方拒絕後遭分手。曾穎則曾承諾一生為孫手洗內褲，並公開分享相關「手洗SOP」。然而，隨著孫宇晨事業發展，他一句「我以後的內褲要日拋」，狠甩女友；分手時，更冷酷拋下一句「我們咖位都不一樣了」。

如今，曾穎在網上隔空喊話景甜：「請聯絡我，我教你怎麼洗內褲！」

報導指出，網友翻出孫宇晨過去曾稱呼曾穎為「甜甜」或「甜寶」，加上他曾公開承認早於2007年便將景甜視為「白月光」，引發質疑他當年只是把對景甜的情感投射在曾穎身上。

此外，對於網傳「孫宇晨和谷愛凌聊天紀錄、裸照」，曾穎28日發文澄清，自己從未在任何平台發布相關內容，指聊天紀錄是AI自動造假生成。她並呼籲谷愛凌經紀團隊關注輿情。微博官方帳號「圍脖俠」同日通報，相關帳號透過AI等方式炮製虛假信息及低俗內容，違反社區公約，已遭關閉。

波場創辦人孫宇晨這陣子因為景甜出盡鋒頭。（取材自微博）
波場創辦人孫宇晨這陣子因為景甜出盡鋒頭。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 報導稱他將景甜及其父母告上法庭，追討高達3000萬元人民幣的「彩禮」，因此引發外界熱議，也讓其感情與財務爭議再度浮上檯面。

  • 曾穎指自己自2017年起陪伴孫宇晨創業，出錢出力還幫忙經營宣傳，卻在7年後遭拋棄；她並提到洗內褲等舊情細節，隔空向景甜喊話。

  • 曾穎在28日澄清自己從未發布相關聊天紀錄或裸照，並稱網傳內容是AI自動造假生成；微博官方也通報涉事帳號違規，已予以關閉。

景甜 微博 谷愛凌

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