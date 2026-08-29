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網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

記者陳穎／即時報導
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宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

中國演藝圈男星顏值競爭激烈，濃顏、淡顏各有擁護者，近日陸網一項「內娛四帥」票選掀起討論，集結多位人氣男神角逐。最終由27歲宋威龍以最高票數奪冠，楊洋、龔俊、張凌赫則分居2至4名，至於人氣始終居高不下的肖戰，這次則意外落在第5名。

這項票選共有5173人參與，每人最多能選4名男星，最後由宋威龍、楊洋、龔俊與張凌赫脫穎而出。不過，由於參與人數有限，加上網友認為不排除受到粉絲投票、控評等因素影響，「豆瓣投票內娛四帥」相關話題也一度登上熱搜，引發不少討論。

從最終結果來看，宋威龍以1917票、37％得票率拿下第一，楊洋則獲得1705票排名第2，龔俊以1615票位居第3，張凌赫則拿下1040票排名第4。肖戰雖然未能進入「四帥」，仍以票數排名第5，成為榜單另一個受到關注的名字。

宋威龍這次能夠擊敗多位長期活躍在陸劇市場的人氣男星，成為最大亮點。尤其楊洋、龔俊、張凌赫與肖戰都擁有龐大粉絲群，在競爭激烈的情況下由宋威龍登頂，也讓不少網友直呼結果意外。

擁有高挺鼻梁、深邃五官及修長身形的宋威龍，一直被視為典型的濃顏系男星，加上接近185公分的身高，過去就經常因外型受到討論。此次在票選中拿下冠軍，也再次證明他的顏值話題度。

票選結果曝光後，網友紛紛留言支持宋威龍，「宋威龍那是真帥」、「宋威龍可以的」、「每一位都是高顏值」，也有人認為楊洋與宋威龍各具特色，直呼「四位帥哥都是我的心頭好」。

不過，這類網路票選主要反映參與網友的個人喜好，並非官方或具權威性的評選，因此排名仍具有主觀性，也讓「誰才是內娛第一帥」的討論持續延燒。

宋威龍擁有非常立體的五官。(取材自微博)
宋威龍擁有非常立體的五官。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 27歲的宋威龍以1917票、37%得票率拿下冠軍，擊敗楊洋、龔俊、張凌赫等高人氣男星，成為這次票選最大的焦點，也再次凸顯他的顏值話題度。

  • 第2名是楊洋，第3名是龔俊，第4名是張凌赫；肖戰雖然沒有進入「四帥」，但仍以票數排名第5，顯示他的人氣依舊相當高。

  • 因為這次投票只有5173人參與，每人最多可選4名，規模不算大，加上網友懷疑可能受到粉絲投票與控評影響，所以結果被認為具有相當主觀性。

投票 肖戰 張凌赫

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