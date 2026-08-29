雙標？孫宇晨「毀滅式」手撕景甜 曾勸前任別公開私事

景甜捲代孕和情感風暴。(取材自微博)

幣圈富商孫宇晨與中國女星景甜 的感情及財務爭議持續延燒，日前孫宇晨曾發表數千字長文「我的女友景甜」，公開兩人過往相處及金錢往來等細節，隨後又發文喊話希望事件告一段落。沒想到，隨著風波持續發酵，他與前女友曾穎過去的感情糾葛也被網友重新翻出，尤其兩人昔日對於「是否該公開私事」的不同態度，更被外界質疑出現雙重標準。

曾穎過去曾在社群平台分享自己與孫宇晨交往多年的經歷，依她單方面的說法，兩人相識於男方事業發展初期，她除了投入個人積蓄，也曾協助處理公關、文案及日本 市場等工作，陪伴對方走過創業階段。不過，隨著孫宇晨事業逐漸發展，兩人的感情最終也走向結束。

曾穎曾透露，第一次分手時，孫宇晨曾對她說過「我們咖位都不一樣了」，這句話多年後再度被翻出，引發網友討論。不過，相關內容主要來自曾穎過去的個人陳述，目前並未經司法程序認定。更受到關注的是，網路近日重新流傳兩人過去的對話內容。從對話截圖來看，孫宇晨當時似乎不希望曾穎將兩人的私人感情公開到社群平台，並勸她不要讓兩人的過往成為外界茶餘飯後的話題。

他當時曾表示，兩人認識多年，過去共同經歷的事情已經成為彼此生命的一部分，即使心中仍有情緒或想要表達，也不應該把私人恩怨攤在大眾面前。他還建議曾穎，如果真的有想說的話，可以先寫下來傳給他，而不是公開讓外界討論。

孫宇晨當時更提醒曾穎，「很多事情說出來，別人只會當笑話看，而最後最受傷的，往往是妳自己。」如今這段昔日對話隨著景甜風波被重新翻出，與他近期主動公開數千字文章談論自己與景甜的感情經歷形成強烈對比。

相關內容曝光後，網友紛紛抓住兩段感情中的「雙標」反差，留言質疑：「以前叫別人不要公開，現在自己寫幾千字？」、「原來自己的前任不能寫，自己的感情就可以公開？」也有人反問，既然當年認為公開私事會造成傷害，為何如今又選擇透過公開文章說明與景甜之間的過往。