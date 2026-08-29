任嘉倫「佳偶天成」超吸金 網封「內娛高回報劇神」

任嘉倫主演的古裝劇「佳偶天成」，創下驚人的商業回報率。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 任嘉倫主演的佳偶天成在幾乎零大宣傳下仍創下2.51億元回款，並帶動平台與製作方收益，讓外界重新聚焦演員的實際市場變現能力。

大陸娛樂圈的實力認證不再只是比流量，而是直接看「財報」。近日，「任嘉倫 單扛劇實力」相關話題衝上熱搜，引起全網熱議。原因無他，歡瑞世紀發布的2026年半年財報顯示，由任嘉倫主演的古裝劇「佳偶天成」成功確認回款約2.45億元人民幣(約3600萬美元)，結算日後還追加600萬元，合計回款高達2.51億元，亮眼數字也讓任嘉倫的市場號召力再次受到關注，網封「內娛高回報劇神」。

據悉，「佳偶天成」播出期間幾乎沒有大規模宣傳，卻靠任嘉倫的演技口碑與觀眾號召力維持熱度。該劇相關收益同時出現在歡瑞世紀、愛奇藝與騰訊視頻的財報數據中，被視為對會員、廣告等業務有所助益的作品；劇集在雙平台也吸引不少廣告合作，海外播出後同樣取得一定成績，從製作方、平台到演員，形成多方受益的局面。

更值得注意的是，從「錦衣之下」、「周生如故」等古裝劇，到不同題材的現代作品，任嘉倫持續嘗試轉換角色形象，逐漸建立起穩定的觀眾基礎。

這次「佳偶天成」的回款數字曝光後，網友討論焦點也從單純的收視、播放量，進一步轉向「演員究竟能不能帶來實際收益」。在影視市場競爭日益激烈的情況下，任嘉倫能夠扛起一部作品、為平台及製作方帶來穩定回報，已成為流量之外另一項重要的實力指標。

目前任嘉倫正投入全新影視作品拍攝，持續嘗試不同類型角色；粉絲期待已久的「深淵無間」則傳出預計9月開播。劇中他一改過去部分古裝角色的造型，以俐落寸頭出演硬派警察「李成」，從曝光的造型來看，少了古裝角色的儒雅，多了幾分幹練與凌厲，已提前引發討論。