金晨來美讀英文充電 退圈說純屬烏龍 下部影視作品未定

金晨透過Vlog及直播分享海外生活。(取材自微博)

大陸女星金晨近期因來美進修引發外界關注，甚至一度傳出她準備淡出演藝圈。不過，從她近來的動態來看，這場「退圈」傳聞應純屬烏龍。據悉，金晨選擇暫時放慢工作腳步，是希望趁著工作空檔充實自己。

金晨過去就曾透露，學好英文是自己一直想完成的目標與夢想，如今終於付諸行動。她抵達洛杉磯 後，不只報名語言課程，還租屋過起與一般留學生相仿的生活。從她不時分享的Vlog與直播來看，少了鎂光燈與工作行程，她的日常幾乎被課業填滿。

不過，金晨此舉難免引發外界揣測，因此被傳出「準備退圈」。不過，她並沒有正面回應傳聞，而是用實際行動表明自己的態度。前不久，她還特別安排時間返國，出席電影節活動並表演舞蹈，行程雖短暫，卻讓「退圈說」不攻自破。

金晨選擇暫時離開熟悉的工作環境，到洛杉磯重新當學生，對她而言更像是一次自我調整，而非離開演藝圈。

目前金晨仍以英文進修為主，透過Vlog及直播分享海外生活，至於何時結束進修、投入下一部影視作品，金晨尚未公布具體安排，這趟美國「充電之旅」也因此成為她近期演藝生活的新插曲。