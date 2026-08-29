不信幣圈富豪小作文 朱銳公開挺景甜：不是這樣的人

北電2004級的朱銳(圖)，稱得上是景甜的學姐。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 景甜與孫宇晨財產糾紛延燒之際，女星朱銳在微博公開力挺景甜，稱不相信相關小作文，並引發網友對她是否蹭熱度的兩極討論。

大陸女星景甜 與「幣圈富豪」孫宇晨的財產糾紛訴訟事件，近日鬧得沸沸揚揚。就在輿論陷於單方敘事與各方猜測的風口浪尖時，演藝圈出現首位公開站出來「挺甜」的藝人。女星朱銳日前在微博 發文，直言，「我不信，不信小作文裡的任何一個字。她不是這樣的人」。「朱銳疑為景甜發聲」相關話題，迅速衝上熱搜。

據悉，畢業於北京電影學院的朱銳是圈內實力派演員，曾演出「一僕二主」、「辣媽正傳」、「產科醫生」及「天盛長歌」等多部膾炙人口的戲劇。除了演技扎實、塑造過許多鮮明角色外，朱銳在圈內更以敢作敢當、為人仗義著稱，先前就曾公開為其他女藝人聲援，直爽性格深受不少粉絲喜愛。

朱銳與景甜的淵源，最早可追溯至北京電影學院的校園時光。身為北電2004級學姐的朱銳，比2007級的景甜大三屆。兩人雖在螢光幕前鮮少公開合體，但私底下交情甚篤，是相識多年的圈內好友。

正是這份交情，讓朱銳在景甜陷入「小作文」圍剿時，選擇以朋友與學姐的雙重身分挺身而出，以「她不是這樣的人」為景甜的人品擔保。

對此，網友反兩極，不少人質疑朱銳「蹭熱度」，甚至狠酸她「別為了流量把自己搞涼了」；亦有人指出，單憑交情護航缺乏實質證據，提及過往類似事件，認為若無實據恐適得其反。不過，也有部分支持者讚賞朱銳在風口浪尖勇於挺身而出，展現難得的圈內情誼。