富豪彩禮糾紛正熱… 景甜又爆曾爭角「青簪行」 傳片酬隨劇方開

景甜被爆當年曾積極爭取「青簪行」女主一角。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《青簪行》選角舊事再掀熱議，張小波爆料景甜曾積極爭取女主，甚至表明片酬由片方決定，但最終因版權轉手與團隊更換而由楊紫接演。

大陸古裝大IP「青簪行」沉寂多年，近日卻因一段塵封已久的選角內幕再度掀起熱議。原著小說「簪中錄」版權方、北京鳳凰聯動文化傳媒總裁張小波近日在社群平台爆料，透露景甜 當年曾積極爭取女主「黃梓瑕」一角，甚至派出代表洽談，主動表示「片酬由片方決定」，展現十足合作誠意。近日，恰逢景甜陷入向「幣圈富豪」孫宇晨索要彩禮等財務糾紛，讓這段選角往事登上熱搜。

張小波透露，當年曾有一名男子自稱景甜代表稱，希望替景甜爭取「簪中錄」女一號。對方除了明確表達景甜對角色的高度興趣，更直接表示片酬可由片方決定。張小波當時並未立即答應，之後小說影視版權轉手，網傳轉讓價格甚至高達3億元人民幣(約4400萬美元)，創下業界驚人紀錄。隨著製作團隊更換，女主最終由楊紫 接演。

網友對景甜主動爭角的看法也相當兩極。有人認為，演員遇到喜歡的角色，主動爭取本來就是業界常態，願意以「片酬由片方決定」表達合作誠意，反而顯示她對劇本的重視，沒有什麼好大驚小怪；也有人直言，景甜本身帶有古典、貴氣的外型，若演繹黃梓瑕，或許能將角色的清冷與聰慧呈現出不同味道。

不過，也有網友認為角色最終花落誰家仍取決於製作團隊的整體考量，單憑一次接洽並不能代表景甜當時一定能拿下角色。相關話題引起網友討論。