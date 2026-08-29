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「汪峰定律」又來了 才預熱開唱 內娛就連爆「大瓜」

娛樂新聞組／綜合報導
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汪峰被調侃像是「內娛吃瓜鬧鐘」，只要一開演唱會，大家就知道有瓜了。(取材自微博)
汪峰被調侃像是「內娛吃瓜鬧鐘」，只要一開演唱會，大家就知道有瓜了。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

汪峰預熱青島演唱會後，娛樂圈又接連爆出包貝爾、景甜等話題，讓「汪峰定律」再度成為網友熱議的玩梗焦點。

大陸娛樂圈最玄的「汪峰定律」又來了。歌手汪峰近日發文回顧「相信未來」巡唱太原站，同時宣布青島站將開唱，準備搶占熱搜，沒想到話題才剛升溫，娛樂圈隨即接連爆包貝爾、景甜等大瓜，讓汪峰的演唱會消息再度被「截胡」。不少網友笑稱，這個流傳十多年的玄學梗「依然穩」。

「汪峰定律」之所以成為內娛經典，正是因為類似巧合一再出現。最早受到大規模關注是在2013年，汪峰宣布與葛薈婕離婚，恰逢王菲李亞鵬宣布結束婚姻；同年他在演唱會上向章子怡告白，又撞上廣州恒大奪得亞冠冠軍。此後，汪峰每逢發新歌、開演唱會或發布重大消息，總有人氣更高的新聞突然出現，久而久之便被網友封為「熱搜絕緣體」。

最經典的一次則發生在2017年。汪峰推出新歌之際，鹿晗與關曉彤突然公開戀情，瞬間引爆全網，汪峰的新歌幾乎沒有留下多少熱搜空間。一次次「撞頭條」後，「汪峰定律」逐漸從單純的娛樂巧合，變成網路世界家喻戶曉的流行梗。近年只要汪峰出現宣傳動作，網友甚至會提前笑問，「今天又要出什麼大瓜？」

這次青島站也再次讓網友找到玩梗素材。不少人調侃汪峰像是「內娛吃瓜鬧鐘」、「瓜田風向標」，甚至笑稱「汪峰老師一開演唱會，大家就知道有瓜了」；不過也有人替他喊冤，認為歌手正常宣傳演唱會，卻總被娛樂八卦搶走注意力，實在有些「人在舞台，熱搜在別處」。

精華 FAQ

  • 因為汪峰剛發文回顧巡演並宣布青島站開唱，話題才升溫，娛樂圈就接連爆出新八卦，讓他的演唱會消息再次被蓋過，網友因此重提這個經典梗。

  • 它最早在2013年大規模受到關注，當時汪峰宣布離婚、向章子怡告白等消息，都剛好撞上王菲、李亞鵬離婚或恒大奪冠等更大的新聞，形成強烈對比。

  • 不少人把他戲稱為「內娛吃瓜鬧鐘」和「瓜田風向標」，認為他一有動作就容易冒出大事；也有人替他抱不平，覺得他只是正常宣傳卻總被八卦搶走焦點。

王菲 李亞鵬 景甜

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