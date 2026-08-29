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長文寫了10幾小時、Claude看過才發 孫宇晨：不是炒作

中國新聞組／北京29日電
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波場TRON創始人孫宇晨。(取材自微博)
波場TRON創始人孫宇晨。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

孫宇晨就控告景甜並發長文引發的爭議回應稱並非炒作，文章是他花十幾小時寫成並給Claude看過後才發布，後續將交由法律處理。

波場TRON創始人孫宇晨控告女星景甜，追討3000多萬元人民幣並發長文「我的女友景甜」，引發輿論對孫宇晨的操作是「精心策畫」的質疑。孫宇晨昨接受媒體訪問時回應說，這不是炒作，只是在網上發表自己的感受，「很多人覺得我好像什麼事情都有答案，但我不是機器，我就是一個普通人。」至於6000字長文是他花十幾個小時寫完再給Claude看過才發的，目前他已不再對此事想太多，剩下的事情都交給法律和律師去處理。

據時代周報報導，8月27日晚，孫宇晨在社交平台發布長文「我的女友景甜」，文末標註「本文純屬虛構」衝上熱搜，微博話題閱讀量在短時間內突破數億，輿論場迅速走向兩極分化，有輿論質疑孫宇晨在新概念作文大賽中獲過一等獎，以文字功底見長，此次發長文是一次精心策畫的輿論操作。

孫宇晨在接受時代周報專訪時回應表示，「我只是自己寫了一點東西，發在社交媒體平台上，表達自己的一些感受和想法。」對於外界認為他個人糾紛的輿論風暴可能影響波場的運作，他表示，個人的事情就是個人的事情，應該由他自己承擔，也應該回到法律框架下解決。

「這兩天很多人關心我，也有很多人批評我、質疑我，我都能理解。因為這一次我確實把一個非常私人，甚至有些脆弱的部分放到了公眾面前。我過去給很多人的印象可能都是特別確定、特別敢做決定，甚至好像什麼事情都有答案。但我不是機器，也不是純AI，我就是一個普通人。」

孫宇晨說，工作上很多事情可以靠數據、邏輯甚至AI幫助判斷，但感情這件事情，到最後還是沒有一個模型能夠替你承擔結果。很多年以後回頭看，他可能會對自己今天一些選擇有不同判斷，但至少有一點不會變：他會繼續把該做的事情做好。

對於28日上午景甜回應稱「我過去，現在，未來，都不會為錢出賣我的愛情，更不會出賣我的靈魂。」「我依然相信愛情，我依然眼光不行，我依然智慧欠奉。」孫宇晨說：「剩下的事情都交給法律和律師去處理。」

另據現代快報，孫宇晨透露，6000字長文是他近幾日花了十幾個小時寫完的，「兩個晚上幾乎沒睡」。當時他人在不丹，有時差，白天還要處理公司事務，只有凌晨沒人找他的時候才能寫。在近半小時的溝通裡，他提了三次「迷茫」，說了五次「糾結」，在發布前，他把文章發給Claude看，對方提了建議，他沒有接受。「我們倆就這樣，算是和解了吧。」

精華 FAQ

  • 因他先前控告景甜追討3000多萬元人民幣，隨後又發表題為「我的女友景甜」的長文並標註虛構，迅速引爆輿論，外界質疑這是刻意操作話題。

  • 他表示自己只是把感受寫下來發到社交平台，並非炒作，也不是機器或純AI；他認為自己只是普通人，個人糾紛應回到法律框架處理。

  • 孫宇晨透露，文章是他在不丹、趁凌晨空檔花十幾個小時完成的，兩晚幾乎沒睡；發布前他還把內容給Claude看過，但沒有採納對方建議。

景甜 微博

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